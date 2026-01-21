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Как нормализовать режим сна? Психолог поделилась рабочими способами

21 января 2026 07:58
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Как нормализовать режим сна? Психолог поделилась рабочими способами -1

Юлия Чернышенко, психолог:
Сон – важный ресурс для психологического и эмоционального состояния человека. Он является своего рода санитаром нейронной системы, который удаляет токсины и обеспечивает человеку здоровье, иммунитет и хорошее настроение.

Очень важный компонент сна – это сновидения. Сновидения помогают нам пережить те эмоции, события, которые невозможно на психологическом уровне воспринять и пережить в жизни, в реальности, когда мы бодрствуем. Для улучшения качества сна за два часа рекомендуется убрать в сторону все гаджеты электронные, отойти от экранов телевизоров и провести время в спокойной обстановке, принять ванну, почитать, послушать музыку, поговорить с приятными людьми, пройтись, прогуляться.

Подробности в видео.

# Психология

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