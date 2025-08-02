Международный «Минский триатлон» собрал более 2 тыс. участников

2 тысячи 100 участников собрал международный турнир «Минский триатлон», который уже стал одной из визитных карточек соревновательной Беларуси. Чтобы рассчитывать на награды, спортсменам необходимо идеально проходить все виды: плавание, езду на велосипеде и бег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы предложили несколько маршрутов. А те, кто еще не так силен, может поучаствовать в эстафетах. Там и дистанция короче, и выполнять можно отдельные дисциплины – в зависимости от состава команды. Самые мастеровитые выбрали так называемую половинку. Вначале заплыв на 2 километра в открытой воде. Затем велоэтап, протяженностью 90, и 21 километр бега. Из года в год ширится не только количество участников, но и география атлетов. В этот раз в Минск приехали представители 10 стран.

Дмитрий Толкачев, председатель Белорусской федерации триатлона:

Мы пытаемся все это сочетать: и спортивные соревнования, и движуху. В первую очередь это большое спортивное комьюнити. Сегодня вечером после финиша все участники встретятся на так называемом афтепати, где поделятся своими эмоциями после соревнований. Я думаю, это будет незабываемо, запомнится на всю жизнь.

О победителях пока говорить рано: соревнования в самом разгаре. Но одно можно утверждать. Все эти люди уже превзошли себя, сделав шаг навстречу здоровому образу жизни. А кто взойдет на пьедестал, расскажем в следующих выпусках.