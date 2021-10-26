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«Общими усилиями легче отстаивать интересы». Заседание премьеров стран СНГ может пройти в Бишкеке в очном формате

26 октября 2021 13:22
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Заседание премьеров стран СНГ в Бишкеке планируют сделать очным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известна дата – 12 ноября. Об этом рассказали 26 октября на заседании постпредов Содружества. 

«Общими усилиями легче отстаивать интересы». Заседание премьеров стран СНГ может пройти в Бишкеке в очном формате-1

Повестка пока не анонсируется. Но очевидно, что в столице Кыргызстана будут говорить о поддержке друг друга, в том числе и на международной арене. О выработке совместных шагов речь шла и на недавних заседаниях Совета глав государств СНГ и Совета внешнеполитических ведомств в Минске. Их итоги также обсудили сегодня в штаб-квартире Организации, рассмотрели план действий по реализации принятых решений.

«Общими усилиями легче отстаивать интересы». Заседание премьеров стран СНГ может пройти в Бишкеке в очном формате-4

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Также рассмотрен вопрос международной тематики. Это касается программы действий внешнеполитических ведомств стран СНГ по совместной работе на международной арене. Чем вызвана необходимость проведения этого мониторинга и рассмотрение этого вопроса, а также включение его в число приоритетных направлений совместной деятельности стран СНГ – это то, что общими усилиями легче отстаивать на международной арене интересы стран СНГ, продвигать эти интересы на международный уровень.

«Общими усилиями легче отстаивать интересы». Заседание премьеров стран СНГ может пройти в Бишкеке в очном формате-7

Крепнут интеграционные связи. И вот еще одно подтверждение. Накануне премьер Молдовы Наталья Гаврилица отметила, что экономическое сотрудничество с государствами, входящими в Содружество, выгодно для бизнеса, и Молдова не собирается прекращать взаимодействие. 

# Международная политика # Леонид Анфимов # Наталья Гаврилица # Фотофакт

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