«Общими усилиями легче отстаивать интересы». Заседание премьеров стран СНГ может пройти в Бишкеке в очном формате

Заседание премьеров стран СНГ в Бишкеке планируют сделать очным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известна дата – 12 ноября. Об этом рассказали 26 октября на заседании постпредов Содружества.

Повестка пока не анонсируется. Но очевидно, что в столице Кыргызстана будут говорить о поддержке друг друга, в том числе и на международной арене. О выработке совместных шагов речь шла и на недавних заседаниях Совета глав государств СНГ и Совета внешнеполитических ведомств в Минске. Их итоги также обсудили сегодня в штаб-квартире Организации, рассмотрели план действий по реализации принятых решений.

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:

Также рассмотрен вопрос международной тематики. Это касается программы действий внешнеполитических ведомств стран СНГ по совместной работе на международной арене. Чем вызвана необходимость проведения этого мониторинга и рассмотрение этого вопроса, а также включение его в число приоритетных направлений совместной деятельности стран СНГ – это то, что общими усилиями легче отстаивать на международной арене интересы стран СНГ, продвигать эти интересы на международный уровень.