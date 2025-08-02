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Поддержка людей с ограниченными возможностями в Беларуси. Анонс ток-шоу «Большой город»

02 августа 2025 08:11
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Какие меры предпринимаются, чтобы люди с инвалидностью в нашей стране получали больше внимания и способов для самореализации, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Поддержка людей с ограниченными возможностями в Беларуси. Анонс ток-шоу «Большой город»-2

Они учатся и работают, становятся самостоятельными и востребованными, рисуют картины, участвуют в конкурсах, спартакиадах и международных соревнованиях, несмотря на инвалидность. Преодолевать трудности помогает сила воли, поддержка близких и государства, небезразличные люди.

Сильные люди «Большого города». Воскресенье, 3 августа, 10:00.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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