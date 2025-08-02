Трамп заявил об отправке двух атомных подводных лодок в сторону России

Две американские атомные субмарины направляются в сторону России. Об этом заявил Дональд Трамп, однако без какой-либо конкретики. Глава Белого дома лишь указал, что отдал распоряжение разместить ядерные подлодки «в соответствующих регионах», дабы защитить американцев. Правда, от чего пытается Трамп уберечь свой народ, не совсем понятно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.