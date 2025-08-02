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Трамп заявил об отправке двух атомных подводных лодок в сторону России

02 августа 2025 07:50
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Две американские атомные субмарины направляются в сторону России. Об этом заявил Дональд Трамп, однако без какой-либо конкретики. Глава Белого дома лишь указал, что отдал распоряжение разместить ядерные подлодки «в соответствующих регионах», дабы защитить американцев. Правда, от чего пытается Трамп уберечь свой народ, не совсем понятно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп заявил об отправке двух атомных подводных лодок в сторону России-2

Поводом для принятия столь важного решения о передислокации подлодок стал комментарий в соцсетях зампредседателя Совбеза России. Речь об упоминании «Мертвой руки» Москвы – так называют секретную систему управления ракетными войсками стратегического назначения. Эти слова Трамп и попытался выдать за достаточный повод. К слову, в Пентагоне отказались приводить какие-либо детали, касающиеся переброски подлодок.

# Международная политика

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