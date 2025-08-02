Вучич созывает экстренное заседание Совета безопасности

Президент Сербии Александр Вучич сегодня созывает экстренное заседание Совета безопасности. Обстоятельства держатся в секрете, но, по данным сербской прессы, причина в попытке западных сил устроить государственный переворот при помощи масштабных протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они проходили в Сербии с ноября прошлого года. Предлогом для демонстраций стало ЧП на вокзале в Нови-Саде. Там обрушился железнодорожный навес, в результате чего погибли 16 человек. Однако, как выяснилось позже, манифестации были вовсе не стихийными. Следователи смогли выйти на заговорщиков, которые организовывали беспорядки.

По подозрению в содействии был задержан бывший министр внутренней и внешней торговли Сербии. Также выданы ордеры на арест экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры, прокурора по борьбе с организованной преступностью. Под подозрением находятся и некоторые подразделения полиции.