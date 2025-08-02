Белорусские аграрии намолотили более 2 млн тонн зерна

Есть второй миллион. По данным Минсельхозпрода, к этому утру белорусские аграрии отправили в хлебную копилку уже 2 миллиона 47 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность выше прошлогодней – в среднем с гектара убирают на 8,4 центнера больше. Посильный вклад в общее дело вносит каждый регион. 108 тысяч тонн намолотили хлеборобы Витебской области. 191 – Могилевской. В Гомельской собрали 244 тысячи тонн зерна. В минском и гродненском регионах по 427 и 476 соответственно. И 601 тысячу тонн намолотили аграрии Брестчины.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны уже с 24 % площадей. Обмолотили почти все поля с озимым ячменем – осталось всего 5 %. А озимый рапс на зерно собрали более чем с половины площадей.

Но не хлебом единым. Чтобы обеспечить страну молоком и мясом, необходимо позаботиться о запасах качественного корма для животных. По сену выполнили уже 40 % плана, 76 по сенажу. Травяных кормов заготовлено 3 миллиона 317 тысяч тонн. Идет в стране и обработка льна. Вытереблено 18 тысяч гектаров, а это 37 % площадей.

В полях сегодня трудится и милиция: контролирует процесс и непосредственно оказывает содействие аграриям. В Могилевской области впервые сформирован передовой отряд из числа стражей порядка. На время профессию сменили несколько десятков участковых, оперативников, госавтоинспекторов и не только. Они прошли обучение, умеют и управлять, и при необходимости чинить технику.