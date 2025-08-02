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Президент поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником

02 августа 2025 10:30
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Профессиональный праздник 2 августа отмечают сотрудники органов государственного контроля. Поздравления работникам и ветеранам направил глава государства, отметив, что их ежедневный упорный труд требует от каждого неукоснительной верности принципам законности, объективности, ответственности и высоких нравственных качеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил работников и ветеранов органов госконтроля с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша работа имеет важное значение для повышения прозрачности и эффективности государственного управления, использования госсобственности, совершенствования хозяйственных, финансовых и налоговых отношений, укрепления экономического суверенитета Беларуси и защиты национальных интересов. Убежден, что и в дальнейшем компетентность, принципиальность и сплоченность помогут вашему большому коллективу оставаться надежным щитом на страже экономической безопасности государства.

# Комитет госконтроля Республики Беларусь

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