Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах

Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева. Белорусский лидер поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко пожелал Шавкату Мирзиееву успехов в реализации намеченных планов. Главы государств также обсудили тематику двусторонних отношений, их высокий уровень развития и перспективы. В поздравительной телеграмме Александр Лукашенко также пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому курсу на построение сильного, независимого, современного государства. Надеюсь, что в скором времени у нас будет возможность в ходе личной встречи обсудить текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия.