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Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах

25 октября 2021 10:55
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Новости Беларуси. Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева. Белорусский лидер поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах-1

Александр Лукашенко пожелал Шавкату Мирзиееву успехов в реализации намеченных планов. Главы государств также обсудили тематику двусторонних отношений, их высокий уровень развития и перспективы. В поздравительной телеграмме Александр Лукашенко также пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов в реализации намеченных планов.  

Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Убедительная победа наглядно демонстрирует ваш высокий авторитет, представляет собой красноречивое и бесспорное свидетельство большого доверия избирателей. Народ всецело подтвердил приверженность взятому курсу на построение сильного, независимого, современного государства. Надеюсь, что в скором времени у нас будет возможность в ходе личной встречи обсудить текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия.

Александр Лукашенко поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах-7

Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября. На высший пост претендовали пять человек, включая действующего главу государства Шавката Мирзиеева. В стране было открыто почти 10 тысяч избирательных участков, а мониторинг электоральной кампании проводили более тысячи международных наблюдателей.  

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