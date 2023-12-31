Как политика Лукашенко повлияла на события в мире. Итоги года с Алёной Сыровой

В первой части программы «Неделя» на СТВ мы говорили о насыщенной внешней повестке, но и на внутреннем контуре было много того, о чем будем еще долго вспоминать и пожинать плоды. Фундамент был заложен на десятилетия вперед, это если говорить о внутриполитической повестке (началась электоральная кампания по выборам депутатов в Палату представителей и местные Советы), да и об энергетической. АЭС полностью запустили. Не прошло и 20 лет, скажете вы, но для такого масштабного проекта, согласитесь, это не срок.

Ольга Коршун, ведущая:

И на этом фоне высокая мечта о белорусском самолете (которую озвучил Александр Лукашенко в уходящем году), не кажется такой уж заоблачной. За год глава государства побывал во всех областях. В последнюю рабочую пятницу года в прямом смысле слова обошел их в новым торговом центре, открывая «Першы нацыянальны гандлёвы дом». Он появился на месте иранского долгостроя. И, к слову, поручил разобраться со всеми непорядочными инвесторами, которые хотят работать в Беларуси. Они должны знать и уважать наши правила. Как раз таки о правилах и их выработке много говорили в этом году во Дворце Независимости. Практически на всех была наш политобозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Сразу на ум приходит совещание по развитию системы здравоохранения. Без преувеличения это было самое громкое совещание за последнее время. И надо сказать, что продолжение этого медразбора нас ждет в самом начале года. По крайней мере, так анонсировано. Железобетонно определиться с системой поступления. Вступительную кампанию обсудили на совещании с Президентом. Ольга Коршун:

К слову об образованности. В этом году появился централизованный экзамен, изменилась вступительная кампания. Тоже не без эксцессов, но такой переходный период никогда не проходи гладко. Алена Сырова:

Президент, а вместе с ним родители, бабушки, дедушки тети и дяди, учителя абитуриентов, просит, чтобы прекратили эти переходные периоды и сделали в целом систему образования понятной и ориентированных на белорусских детей. Но сейчас в голове всплывают не критические замечания, коих было много со стороны Александра Лукашенко в адрес системы образования, а слова, которые прозвучали во Дворце Республики, когда глава государства на традиционном новогоднем празднике обращался к нашим детям. Лукашенко: родители, учителя и воспитатели, огромное вам спасибо за наших белорусских детей! Подробнее здесь. Ольга Коршун:

За ценами все равно следим, потому что дети – бесконечный источник трат для семейного бюджета.

Алена Сырова:

О ценах говорили много. Начиная с прошлого года, все помнят октябрьское совещание 2022-го, продолжили разбор в этом. Нам нужна отлаженная понятная система, чтобы все прекрасно понимали, как работать и соблюдать баланс интересов продавцов, производителей, покупателей и государства. Ольга Коршун:

И еще одна из задач – обеспечение ассортимента. Кто-то иронично улыбался, когда Президент перед долгой командировкой сказал, что проверит, чтобы у белорусов на столах на Новый год было все, что захотят. А были времена, когда 31 декабря можно было вешать замок на магазин, потому что кроме макарон, сахара и соли – дежурного набора, ничего другого не было. Лукашенко возмутился росту цен на овощи.

Коль вспоминали про еду, то мне сразу приходит ставший знаменитым на всю страну и не только гороховый суп, который Президент разделил с тобой и комбайнерами в поле в Гродненской области. Лукашенко: «Туру не давайте ничего!» Президент пообедал с аграриями и корреспондентами. Алена Сырова:

Ролик стал, кстати, одним из самых просматриваемых на нашем YouTube. Но дело не только в супе. Здесь как раз таки обсуждали больше вот эту близость Президента к народу. В июле, когда разворачивались драматические события в России, Александр Лукашенко единственный, кто смог убедить руководителя ЧВК «Вагнер» не наломать дров. Президент через несколько дней собрал военных, гражданских и фактически на всю страну рассказал, как это было. С одной единственной целью – важно сохранять единство. Только тот, кто крепок изнутри, не сможет стать легкой добычей для врагов. А у нас сейчас недоброжелателей очень много. Поэтому эта история была демонстрацией того, как можно одним нелегким движением обрушить внутреннее единство.