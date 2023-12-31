Кнутов: он по ночам читает Mein Kampf. Военный эксперт рассказал, почему Зеленский – второй Гитлер

Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

У Евросоюза сейчас не самые лучшие времена. Уходящий год был трудным. 2024-й может быть еще труднее. Экономические проблемы подогревает еще и откровенная боязнь прихода к власти Трампа. В случае своей победы на выборах он пообещал распустить НАТО. Так, ЕС может остаться без американской защиты.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Негативные процессы с модернизацией могут усилить негативную социально-политическую ситуацию в Европе. В первую очередь это будет сопровождаться появлением различных крайне радикальных правых партий, движений с поиском так называемого нового «фюрера», который бы освободил Европу от беженцев, мигрантов. Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Вашингтон допускает к власти кого? На кого есть компромат. В данном случае такого человека легко можно дергать за ниточки. Вот такие политики и находятся у власти.

Местным «фюрером» мечтал бы быть, наверное, Зеленский. Тем более, в уходящем году он побывал за границей больше, чем в самой Украине. В топе – США, Англия, Польша, Франция. И все вояжи Зеленского из одной страны в другую, как говорится, прямо и без прикрас – с протянутой рукой. Оно и понятно: про Украину из-за конфликта на Ближнем Востке резко стали забывать. О чем еще в начале года пророчески говорил Александр Лукашенко. Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ?