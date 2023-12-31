Кнутов: он по ночам читает Mein Kampf. Военный эксперт рассказал, почему Зеленский – второй Гитлер

Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У Евросоюза сейчас не самые лучшие времена. Уходящий год был трудным. 2024-й может быть еще труднее. Экономические проблемы подогревает еще и откровенная боязнь прихода к власти Трампа. В случае своей победы на выборах он пообещал распустить НАТО. Так, ЕС может остаться без американской защиты.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Негативные процессы с модернизацией могут усилить негативную социально-политическую ситуацию в Европе. В первую очередь это будет сопровождаться появлением различных крайне радикальных правых партий, движений с поиском так называемого нового «фюрера», который бы освободил Европу от беженцев, мигрантов.
Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):
Вашингтон допускает к власти кого? На кого есть компромат. В данном случае такого человека легко можно дергать за ниточки. Вот такие политики и находятся у власти.
Местным «фюрером» мечтал бы быть, наверное, Зеленский. Тем более, в уходящем году он побывал за границей больше, чем в самой Украине. В топе – США, Англия, Польша, Франция. И все вояжи Зеленского из одной страны в другую, как говорится, прямо и без прикрас – с протянутой рукой. Оно и понятно: про Украину из-за конфликта на Ближнем Востке резко стали забывать. О чем еще в начале года пророчески говорил Александр Лукашенко.
Лукашенко цитируют мировые СМИ! Чем запомнилась встреча Президента с главами спецслужб стран СНГ?
Лично для Владимира Зеленского все вполне закономерно. Вы помните, как эффектно он добирался до президентского кресла? Апрель 2019-го. Киев. Дебаты Зеленского и Порошенко.
Зеленский – Порошенко: «Я совсем не политик, я простой человек. Результат ваших ошибок». Дебаты в Украине. Подробности.
Есть предположение, что и самому Зеленскому все же за свои ошибки придется когда-нибудь да предстать перед прокурором. Украина сейчас паникует из-за очередной мобилизации. Правительство страны хочет пополнить армию новобранцами в размере 500 тысяч. Причем призывать хотят, как говорится, всех подряд, не взирая на пол, место жительства и здоровье. Но идея вызвала бурные споры.
Юрий Кнутов:
Зеленский идет по пути Гитлера. Я об этом всегда говорил, что он по ночам читает Mein Kampf, запрещенную в нашей стране, под одеялом с фонариком в руках. Смотрите: у него есть «Восточный вал» – вдоль Днепра на Донбассе. Это Гитлер создавал «Восточный вал». У него города-крепости, вера в чудо-оружие – wunderwaffe, у него теперь volksturm создается за счет мобилизации, то есть у него фактически тотальная мобилизация, которую Гитлер проводил перед Курской битвой и битвой за Берлин.
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