Лукашенко возмутился росту цен на овощи: вы мне обещали, что подсветите огурцы – будем в шоколаде!
С нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Пожалуй, это главный результат сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Обсуждался вопрос, который касается всех и каждого, и это поистине вопрос справедливости, подчеркнул Президент. Система регулирования ценообразования и контроля за ней – Александр Лукашенко не раз обращался к этой теме. Сегодня, 21 декабря, к ней вернулись вновь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сегодняшнем совещании лица, ответственные за производство промышленной сельхозпродукции, губернаторы и контролирующие органы. Всех на протяжении трех часов Президент выслушивал, чтобы в конечном счете с учетом всех нюансов прийти к балансу интересов производителя, продавца и потребителя. То есть обычного человека, который, придя в магазин, хочет взять с полки качественный, желанный товар по справедливой цене.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Имейте в виду, это наше начало по ценообразованию, наши первые шаги. Все будет упираться в производство, в объемы. Поэтому не надо думать, что завтра посчитают и вам скажут проценты – это проще всего. Надо увеличивать производство. Особенно там, где мы можем.
На разговор о производстве товаров вышли тут же, когда Николай Снопков затронул тему позиций, по которым с ростом цен нам стоит смириться.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В 2023 году повышены цены и тарифы на подакцизные товары (табак, алкоголь), жилищно-коммунальные услуги, пассажирский железнодорожный транспорт, услуги высшего образования и дошкольного образования.
Александр Лукашенко:
То есть там, где нельзя было сдерживать цены?
Николай Снопков:
Там, где нельзя было. В совокупности эти решения обусловили 2,1 процентных пункта инфляции. Во-вторых, рост цен на импортные товары. Преимущественно из третьих стран на фоне курсовых колебаний. Вклад в инфляцию по ним составил 1,5 процентных пункта.
Александр Лукашенко:
То есть от нас не зависящее.
И если стоимость обучения и так далее у Президента вопросов не вызывала, то лекарства, фрукты и овощи – наоборот. Присутствующие пытались объяснить это сезонностью, но это для не погруженных. Для тех же, кто разбирается, это свидетельство недостаточного количества товара, а значит недостаточной работы производителей.
Александр Лукашенко:
С фруктами и лекарствами надо еще разобраться. Тут-то чего мы боимся? Какой-то частник из аптеки уйдет – пусть уходит. У нас достаточно государственных аптек, которые будут заниматься.
Николай Снопков:
Товарищ Президент, для справедливости, по отечественным лекарственным средствам рост цен составил 2,2 %.
Александр Лукашенко:
Я тебе расскажу, как складываются цены на импортные лекарства. И ты посмотришь, сколько там прокладок, как я говорю, сыновей, близких родственников и любовниц.
Николай Снопков:
Мы ввели опять референтное ценообразование. Я думаю, что Василий Николаевич [Герасимов – прим. ред.] разберется. За 19 дней декабря цены выросли на 0,5 % – в основном это сезонный рост цен на овощи и импортируемые фрукты, о которых говорили мы. Также это сезонный рост цен.
Александр Лукашенко:
Вы мне обещали с Зайцем [заместителем премьер-министра – прим. ред.], что вы подсветите огурцы, томаты и будем в шоколаде. Где эта подсветка?
Николай Снопков:
Огурцы подсветили. И, на самом деле, цены по сравнению с прошлым годом будут ниже.
Александр Лукашенко:
Но вы же говорите, что у вас рост.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
В этот же период они стоили почти восемь рублей в прошлом году.
Александр Лукашенко:
Нет, в этом.
Инна Медведева:
В этом шесть рублей.
Александр Лукашенко:
Ты же не поела в прошлом году, и сегодня сыта. Надо еще и здесь смотреть. Надо смотреть, как смотрят люди на это.
Инна Медведева:
А к месяцу действительно рост очень большой по огурцам – 165,9.
Александр Лукашенко:
165! Насветил! «Мы подсветим – огурцы будут расти сами». Поэтому вы подумайте, что сделать. Я почему так ставлю вопрос? 10-15 лет назад я бы так не говорил – дорого было. И газ дорого, и нефть. Но сейчас же всего хватает.
Инна Медведева:
И та же ситуация у нас и по капусте, по луку, свекле, морковке и помидору. Это все наше производство.
Александр Лукашенко:
Мы не можем это производить?
Николай Снопков:
Нет, но там включаются затраты. Там же хранение, товарищ Президент. Там прибыльность ограничена – 10 %. Но есть объективные вещи: хранение, порча. Это нормальный процесс.
Александр Лукашенко:
Не надо теории. Я знаю, как хранят и чего это стоит. Пример тому – мелиорация. Угробите, а потом героически преодолеваем. И все ложится в себестоимость. А себестоимость – в цену.
Николай Снопков:
Безусловно, есть с чем работать, мы знаем проблемы.
Пример с огурцами может и локальный, но показательный. Вообще, конечно, тем, кто жалуется на цены, тут же можно сказать: посмотрите, как у других, приводя пример России, где цены выше.
Николай Снопков:
Цены в Беларуси на большинство товаров традиционно ниже, чем в России. Например, молоко дешевле на 30 %, курица – на 21 %, хлеб – на 47 %, масло – на 18 %. И так далее. Это тенденция не первого года, она долгосрочная.
Александр Лукашенко:
В этом, конечно, определенная опасность. Люди должны понимать, что если мы будем еще ниже держать цены, а в России вырастут (мы это проходили), товар сразу же уйдет.
Николай Снопков:
Поэтому мы стараемся балансировать здесь, но при этом подчеркну, что традиционно ниже.
Александр Лукашенко ориентирует на этом не зацикливаться и уж точно не брать за пример, а оценивать с точки зрения, опять же, справедливости. При сильном перекосе можем прийти к ситуации «с убежавшим молоком».
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