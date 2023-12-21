Лукашенко возмутился росту цен на овощи: вы мне обещали, что подсветите огурцы – будем в шоколаде!

С нового года должна быть четкая и понятная система регулирования цен. Пожалуй, это главный результат сегодняшнего совещания во Дворце Независимости. Обсуждался вопрос, который касается всех и каждого, и это поистине вопрос справедливости, подчеркнул Президент. Система регулирования ценообразования и контроля за ней – Александр Лукашенко не раз обращался к этой теме. Сегодня, 21 декабря, к ней вернулись вновь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодняшнем совещании лица, ответственные за производство промышленной сельхозпродукции, губернаторы и контролирующие органы. Всех на протяжении трех часов Президент выслушивал, чтобы в конечном счете с учетом всех нюансов прийти к балансу интересов производителя, продавца и потребителя. То есть обычного человека, который, придя в магазин, хочет взять с полки качественный, желанный товар по справедливой цене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имейте в виду, это наше начало по ценообразованию, наши первые шаги. Все будет упираться в производство, в объемы. Поэтому не надо думать, что завтра посчитают и вам скажут проценты – это проще всего. Надо увеличивать производство. Особенно там, где мы можем. На разговор о производстве товаров вышли тут же, когда Николай Снопков затронул тему позиций, по которым с ростом цен нам стоит смириться.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

В 2023 году повышены цены и тарифы на подакцизные товары (табак, алкоголь), жилищно-коммунальные услуги, пассажирский железнодорожный транспорт, услуги высшего образования и дошкольного образования. Александр Лукашенко:

То есть там, где нельзя было сдерживать цены? Николай Снопков:

Там, где нельзя было. В совокупности эти решения обусловили 2,1 процентных пункта инфляции. Во-вторых, рост цен на импортные товары. Преимущественно из третьих стран на фоне курсовых колебаний. Вклад в инфляцию по ним составил 1,5 процентных пункта. Александр Лукашенко:

То есть от нас не зависящее.

И если стоимость обучения и так далее у Президента вопросов не вызывала, то лекарства, фрукты и овощи – наоборот. Присутствующие пытались объяснить это сезонностью, но это для не погруженных. Для тех же, кто разбирается, это свидетельство недостаточного количества товара, а значит недостаточной работы производителей. Александр Лукашенко:

С фруктами и лекарствами надо еще разобраться. Тут-то чего мы боимся? Какой-то частник из аптеки уйдет – пусть уходит. У нас достаточно государственных аптек, которые будут заниматься. Николай Снопков:

Товарищ Президент, для справедливости, по отечественным лекарственным средствам рост цен составил 2,2 %. Александр Лукашенко:

Я тебе расскажу, как складываются цены на импортные лекарства. И ты посмотришь, сколько там прокладок, как я говорю, сыновей, близких родственников и любовниц. Николай Снопков:

Мы ввели опять референтное ценообразование. Я думаю, что Василий Николаевич [Герасимов – прим. ред.] разберется. За 19 дней декабря цены выросли на 0,5 % – в основном это сезонный рост цен на овощи и импортируемые фрукты, о которых говорили мы. Также это сезонный рост цен. Александр Лукашенко:

Вы мне обещали с Зайцем [заместителем премьер-министра – прим. ред.], что вы подсветите огурцы, томаты и будем в шоколаде. Где эта подсветка? Николай Снопков:

Огурцы подсветили. И, на самом деле, цены по сравнению с прошлым годом будут ниже. Александр Лукашенко:

Но вы же говорите, что у вас рост.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

В этот же период они стоили почти восемь рублей в прошлом году. Александр Лукашенко:

Нет, в этом. Инна Медведева:

В этом шесть рублей. Александр Лукашенко:

Ты же не поела в прошлом году, и сегодня сыта. Надо еще и здесь смотреть. Надо смотреть, как смотрят люди на это. Инна Медведева:

А к месяцу действительно рост очень большой по огурцам – 165,9. Александр Лукашенко:

165! Насветил! «Мы подсветим – огурцы будут расти сами». Поэтому вы подумайте, что сделать. Я почему так ставлю вопрос? 10-15 лет назад я бы так не говорил – дорого было. И газ дорого, и нефть. Но сейчас же всего хватает. Инна Медведева:

И та же ситуация у нас и по капусте, по луку, свекле, морковке и помидору. Это все наше производство. Александр Лукашенко:

Мы не можем это производить? Николай Снопков:

Нет, но там включаются затраты. Там же хранение, товарищ Президент. Там прибыльность ограничена – 10 %. Но есть объективные вещи: хранение, порча. Это нормальный процесс. Александр Лукашенко:

Не надо теории. Я знаю, как хранят и чего это стоит. Пример тому – мелиорация. Угробите, а потом героически преодолеваем. И все ложится в себестоимость. А себестоимость – в цену. Николай Снопков:

Безусловно, есть с чем работать, мы знаем проблемы.