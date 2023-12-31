Алексей Авдонин: «Польша в настоящее время пребывает в состоянии гражданской войны»
Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каким еще политическим предсказаниям суждено было сбыться и какие мировые события повлияли на глобальную конъюнктуру, итоги подвела наш политический обозреватель Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Уходящий 2023-й, согласитесь, можно отнести в список самых нестабильных. Если посмотреть на географическую карту через политическую призму, то видно, что мир, если не перевернулся с ног на голову, то очень даже к этому близок. В Турции год начался с большой встряски, серьезно подгорает на Ближнем Востоке (и речь больше не про Израиль и сектор Газа), события в соседних странах (марионеточная Украина и послевыборная Польша), ну уже не такая и стабильная Европа.
Прогноз, конечно, дело не то, что неблагодарное, а очень тонкое. Попытаемся в этом разобраться подробно. Каким есть мир сейчас и что нас может ожидать?
От зерна до ненависти один шаг. Это как раз про дружбу Зеленского и Дуды, которые, устраивая политические обнимашки, демонстративно всему миру показывали якобы образцовое союзничество Варшавы и Киева. На почве «зерновой ревности» масло в огонь подливали еще хлынувшие украинские мигранты и парламентские выборы, Польша перешла к жесткой риторике. Впрочем, расставание ударило больнее всего по Украине. Польше сейчас не до этого. Громко, однако, прошли у них парламентские выборы. В результате правительство новое, а шлейф проблем остался от старого. Снижение ВВП, инфляция, регресс промышленного производства.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Польша в настоящее время пребывает в состоянии гражданской войны, латентной скрытой. И вместе с тем надо признать, что мы будем наблюдать постепенную обратную интеграцию Польши в систему Евросоюза, устранение каких-то разногласий внутри. И тема милитаризации будет сохраняться, безусловно.
Юрий Воскресенский, политолог:
Мы видим, что новое правительство начало наводить порядок в ряде отраслей, в том числе в сфере СМИ. Там захватывают телеканалы, меняют руководство, берут в заложники руководителей, редакторов. Почему правительство Туска взялось за СМИ, чтобы влиять на умы простых польских избирателей – первый момент. Второй момент – нецелевое расходование. Если бы они прислушались к словам Президента Беларуси, который уже неоднократно и несколько раз призвал их к переговорам, визиту, разговору, у нас было бы неплохое сотрудничество. Процент нормализации наших отношений небольшой.
Шанс небольшой, но все же есть. Конфликтовать – не черта белорусов. И об этом и украинцам, и полякам мы говорили уже множество раз.
Президент Беларуси: у нас 200-250 тысяч поляков живет, наших – это мои поляки, они у нас у власти.
Мировой шторм разыгрался, конечно, не на шутку. И резко в 2024-м, понятное дело, он не стихнет. Наступающий год называют годом «выборов всех времен». Избирательные кампании намечены в десятках стран – Россия, США, китайский Тайвань, выборы – в Европарламент, в ряде африканских государств. К большому выборному марафону приближается и Беларусь. Следующий год определенно будет решающим. Ведь расстановка сил в мире может измениться. Но помните: прогноз дело не то что неблагодарное, а очень тонкое.
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