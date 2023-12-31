Алексей Авдонин: «Польша в настоящее время пребывает в состоянии гражданской войны»

Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каким еще политическим предсказаниям суждено было сбыться и какие мировые события повлияли на глобальную конъюнктуру, итоги подвела наш политический обозреватель Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Уходящий 2023-й, согласитесь, можно отнести в список самых нестабильных. Если посмотреть на географическую карту через политическую призму, то видно, что мир, если не перевернулся с ног на голову, то очень даже к этому близок. В Турции год начался с большой встряски, серьезно подгорает на Ближнем Востоке (и речь больше не про Израиль и сектор Газа), события в соседних странах (марионеточная Украина и послевыборная Польша), ну уже не такая и стабильная Европа. Прогноз, конечно, дело не то, что неблагодарное, а очень тонкое. Попытаемся в этом разобраться подробно. Каким есть мир сейчас и что нас может ожидать?

От зерна до ненависти один шаг. Это как раз про дружбу Зеленского и Дуды, которые, устраивая политические обнимашки, демонстративно всему миру показывали якобы образцовое союзничество Варшавы и Киева. На почве «зерновой ревности» масло в огонь подливали еще хлынувшие украинские мигранты и парламентские выборы, Польша перешла к жесткой риторике. Впрочем, расставание ударило больнее всего по Украине. Польше сейчас не до этого. Громко, однако, прошли у них парламентские выборы. В результате правительство новое, а шлейф проблем остался от старого. Снижение ВВП, инфляция, регресс промышленного производства.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Польша в настоящее время пребывает в состоянии гражданской войны, латентной скрытой. И вместе с тем надо признать, что мы будем наблюдать постепенную обратную интеграцию Польши в систему Евросоюза, устранение каких-то разногласий внутри. И тема милитаризации будет сохраняться, безусловно.