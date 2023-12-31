«Это фактически раскол страны» – Петровский о предстоящих выборах в США

Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Война Израиля и сектора Газа, а конкретно победа в ней Тель-Авива, уж очень нужна Америке.
Лукашенко высказался о ситуации на Ближнем Востоке: америкосы закручивают всю эту канитель.
Во-первых, на пороге президентские выборы. И победить в них (тоже, видимо, любой ценой) должен Байден. Ведь в спину громко дышит Трамп (кстати, фаворит президентской гонки). Во-вторых, с Украиной так дело и не выгорело. Теперь этот грузный и, скажем прямо, бесполезный балласт Вашингтон всячески пытается сбросить на Европу. А у той и самой проблем выше крыши.
Петр Петровский, политолог:
Все ожидают прихода Трампа. Опять же, очень много черных лебедей. И самое главное, что раскол американского общества достиг такого уровня, что часть штатов готовы через судебную систему запрещать выдвижение в своих штатах кандидата от республиканцев, а часть штатов готовы разрешать выдвижение кандидата от демократов. Это фактически раскол страны.
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