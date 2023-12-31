«Это фактически раскол страны» – Петровский о предстоящих выборах в США

Лукашенко снова оказался прав, когда предупреждал Зеленского, что об Украине забудут, что на авансцену выйдут другие, как только представится такой случай, но нашего Президента, если и слышали, то далеко не все, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Война Израиля и сектора Газа, а конкретно победа в ней Тель-Авива, уж очень нужна Америке.