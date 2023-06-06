Железобетонно определиться с системой поступления. Вступительную кампанию обсудили на совещании с Президентом

Новости Беларуси. Железобетонно определиться с системой поступления в вузы в 2024 году. Такую задачу поставил глава государства на совещании по вопросам образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поводом для его проведения послужили многочисленные жалобы выпускников и их родителей на результаты централизованных экзаменов. Недовольство разрослось до таких масштабов, что в ситуацию пришлось вникнуть лично Президенту.

Всех участников совещания глава государства предупредил еще в самом начале: заслушивать доклады и разбираться в неурядицах никто не собирается. В декабре 2022-го всем были поставлены предельно четкие задачи: в основе вступительной кампании должна быть справедливость. О результатах проведения централизованного экзамена и будущем системы образования – материал Алены Сыровой. 23 мая под финал совещания по здравоохранению Александр Лукашенко сказал следующее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Умный, здоровый человек – образование дает и здравоохранение. Одно без другого невозможно. Если будет человек умный, но у него не будет здоровья, толка нет. Если будет человек здоровый, без образования, нам такие в обществе тоже не нужны. Поэтому не хотелось бы, чтобы мы такой же имели разговор, когда мы влезем еще раз в образование, а это у меня в повестке. Мы посмотрим и по поступлению, и закончим подготовкой учебников. По всем направлениям даны мною поручения. И упаси Господь там не будет чего-то сделано. Лукашенко: «Медицина получает огромные деньги!» Как управленцы решают проблемы в здравоохранении? Читайте здесь. Сегодня этот же тезис повторил, но уже в другой аудитории – профильной. Хотя как посмотреть…

Лукашенко: «Для человека самое главное – это здоровье и образование. Нет здоровья и образования – нет человека». Читайте здесь. Здесь надо понять: речь идет не о вступительной-2023, а о перспективе. Экспериментов более чем 50 тысячам выпускникам этого года достаточно, согласитесь. Да и однозначно нельзя сказать, что принятые изменения не годятся, несмотря на путаницу с результатами экзаменов. Алена Сырова, политический обозреватель:

Президент сегодня очень четко подметил: не плохи сами изменения, плохо то, что кроме инициаторов и их создателей мало кто понимает их функционирование и работу. Здесь как раз таки история о том, что нужно прежде всего научиться разговаривать и понятно объяснять любые механизмы, любые причины принятия тех или иных решений. Это касается не только централизованного экзамена, вступительной кампании или сферы образования – применимо ко всему. Хотя к образованию в этом году еще вернутся. То самое масштабное совещание пройдет запланировано на ближайшие месяцы. Вероятнее всего, на новый учебный год. Читайте также: Лукашенко об оценивании результатов ЦЭ: «Проверка показала, что технического сбоя не было» Лукашенко: мы подозревали, что школы «подгоняют» оценки. А оказалось, что итоги ЦЭ совпадают с итогами в школе Лукашенко об абитуриентах: они делают первый решительный шаг, и этот шаг должен быть без подозрений Изменениями во вступительной кампании в 2023 году явно довольны олимпиадники и победители олимпиад (они, считай, уже в феврале знали, что будут зачислены в вузы). Даже исходя из статистики видно: никто не ставил задачи сделать образование недоступным. Напротив. В этом году количество мест для бюджетников увеличили.

Вообще, у главы государства в последнее время ко всей социальной сфере два основных требования – прозрачность и справедливость. Так что над этим еще придется поработать и внимательно посмотреть. Но даже если мы возьмем систему образования, прежде чем человек придет ко вступительной кампании, о которой сегодня так много говорят, он учится в детском саду, после в школе, следом не всегда идет вуз, зачастую это ссуз или колледж. На примере этого года предстоит разобраться, в каких звеньях из этой цепочки есть сбой и недоработки. Иначе мы дальше просто не продвинемся.

Ирина Мисевец, директор гимназии № 39 Минска:

Самое главное, безусловно, понять все-таки, централизованному экзамену быть или все-таки остановиться на выпускных экзаменах. Естественно, как сказал сегодня Александр Григорьевич, что каждый педагог, который видит своего учащегося глаза в глаза, он понимает о том, знает ли на самом деле предмет этот учащийся. Но я хочу сказать, что централизованный экзамен для точных наук, в принципе, этого не нужно делать, как для математики, физики, химии. Достаточно просто решить задачу – на бумаге, и этого будет вполне достаточно, чтобы понять, что действительно человек знает. Наверняка только гуманитарные науки, такие как история Беларуси, русская литература, белорусская литература, могут быть той формой проведения вступительной кампании, как устный экзамен.