От арабских пустынь до африканских джунглей. Пустовой рассказал о ярких командировках Президента в 2023-м

После 2020-го и пандемии это был, наверное, самый разъездной год в плане зарубежных командировок Президента. От Тихого океана до Атлантики – так выглядел маршрут главы государства только в декабре, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, ведущая:

Насыщенно, а главное, это не туристические поездки. Даже не насыщенные, а перенасыщенные переговорами дни и ночи. Разницу во времени никто не отменял. Да и пейзажи в иллюминаторе менялись так быстро (от песков пустыни до вечнозеленых джунглей Африки), что журналисты едва успевали фиксировать новые точки в дорожных картах сотрудничества. Но для нас гораздо хуже, когда нет поводов, чтобы поговорить, чем целый ворох новостей. А тем более в этом году, по нашему ощущению, все-таки хороших новостей было больше! Под занавес уходящего года состоялась еще одна рабочая командировка Президента. В начале недели в Санкт-Петербурге прошли саммиты ЕАЭС и СНГ. О чем говорил Александр Лукашенко с журналистами – наш Президент не нарушает традицию и всегда общается со СМИ (скрывать от общественности нечего) – и в целом, что в белорусских зарубежных кейсах, обсудили с нашим политобозревателем Евгением Пустовым.

Свежи еще политические впечатления, привезенные из Санкт-Петербурга. Предлагаю с этого начать. Тем более, что на ступеньках Константиновского дворца прозвучали важные заявления. К примеру, о ядерном оружии. Это тема не сходила с уст весь год. Многих поставила на уши. И вновь вернулись к ней. Президент сказал, все на своих местах, имея в виду, что ядреное оружие доставили в нашу страну. Помнишь, как он не раз говорил, что хотел бы вернуть ядерное оружие, которое вывезли из Беларуси в 90-е. Тогда западные якобы партнеры Минска обещали, что не будут вводить против нас никаких санкций, пока республика будет оставаться безъядерной.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В 1996-м был вывод наших «Тополей-М». Дело в том, что были даны определенные гарантии. Мы же знаем, сколько в преддверии 2020 года было предпосылок милитаризации наших границ. Танки, самолеты, бронетехника, базы и так далее. Если они нарушают, что нам делать? Нам надо защищаться каким-то образом. Причем ядерное оружие никогда в истории никто не применял, кроме США. Ядерное оружие является такой охранной грамотой. Лукашенко: с ядерной державой никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Подробнее здесь. Ольга Коршун:

Когда тема ядерного оружия в Беларуси пошла в народ, можно так сказать, самые умные начали строить теории, мол, это ядерный шантаж России. Наш Президент дал четкий ответ, что сам лично просил у Путина разместить в Беларуси такое оружие. Но в Европе – «Старые песни о главном». Перед саммитом ЕАЭС глава так называемой европейской дипломатии Боррель заявил, что нужно готовиться к войне с Россией.

Когда нашему Президенту задали вопрос, что он по этому поводу думает, то Александр Лукашенко назвал все своими именами. Сказал, что это дурь, а Боррель, соответственно, понятно кто. Но на Лукашенко сразу начали обижаться, особенно на Западе. Евгений Пустовой:

Европейские политики превратились в глашатаев интересов Вашингтона. И даже не Вашингтона, а каких-то избранных финансовых банкирских элит. Ольга Коршун:

Ты в этом году много летал, видел нашу планету сверху и можешь подтвердить, что свет клином на Западе, США не сошелся. Есть и другие направления, где нас ждут с распростертыми объятиями. Давай вспомним твой визит в Зимбабве.

Евгений Пустовой:

Во-первых, Африка теперь для нас не terra incognita. С Египтом мы уже давно сотрудничаем. От него до водопада Виктория – теперь знают нас везде. Будущее за Африкой! Какой политический эффект принес визит Лукашенко в Зимбабве для нас и для всего мира, читайте здесь.

Ольга Коршун:

Давай переместимся в Азию. Хочу поговорить о Китае. Президент дважды посещал Пекин с визитами. Уникальный случай. Скептики гадали, чем вызвана такая частота встреч. Евгений Пустовой:

Конспирологий строить не нужно, Минск и Пекин постепенно выстраивали диалог. С 1996 года всегда говорил о Китае. Не очень-то Си Цзиньпин готов жать руки других европейских лидеров. Это надо было видеть, как Китай встречал белорусского лидера. Гордость за страну, гордость за нашего Президента. Я бы хотел провести мостик между встречей в начале года и в конце. Если в начале года была грандиозная встреча, то в конце была встреча друзей. Ольга Коршун:

Все-таки внесу ложку дегтя. Скептики трубили, что белорусско-китайские отношения в этом году просели. Ты заметил какие-то шероховатости или это для нагнетания? Евгений Пустовой:

Мы понимаем, откуда идет заказ, и просто надо было посмотреть в те дни, когда наш глава государства встречался с Си, эфир китайских медиа. Они очень точечно показали, как Александра Григорьевича встречали.