Как фейк о белорусском захвате Чернобыля связан с выборами в США? Распутали сеть лжи Киева

«Беларусь планирует захватить Чернобыльскую атомную станцию». Как вам такая новость? Нечто более странное, нелепое и бессмысленное сложно себе представить. Однако Киев, безусловно, не без активной помощи западных сценаристов, именно в таких красках пытается рисовать из Беларуси образ ядерного монстра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И кому это нужно? Накануне на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Александр Лукашенко прокомментировал подобные вбросы Киева, назвав их абсурдными, и подчеркнул, что Беларусь делает все возможное для обеспечения ядерной безопасности в регионе: «Мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся».

Разбрасывать фейки о белорусском захвате ЧАЭС весьма удобно. Ведь станция находится на кратчайшем пути от нашей границы до Киева – то есть эдакий коридор к украинской столице. Обвиняя Минск в подготовке военной агрессии, автоматически создается повод, чтобы держать на севере Украины постоянную группировку войск, бряцая там западным оружием, отрабатывая деньги, затраченные на его покупку спонсорами. Впрочем, радиационный триллер – очевидно любимый жанр для Киева. Ядерный шантаж уже давно стал фирменной фишкой украинской внешней политики. Вспомните историю с Запорожской АЭС, которую постоянно обстреливали ВСУ, Курской АЭС, где обнаружили фрагменты украинских ракет. Многострадальная Чернобыльская станция – Киев, похоже, интересуют любые сценарии эскалации ситуации вокруг нее. Но интерес этот исходит не только и не столько от Киева. Ведь очевидно: в этом контексте говорим Украина, подразумеваем нечто большее – вы, конечно, понимаете. Как нить неприкрытой лжи Киева ведет к Вашингтону? И как фейк о белорусском захвате Чернобыля связан с предстоящими выборами в Штатах? Разбиралась Полина Королева.

С начала специальной военной операции в Украине неоднократно доставалось и Беларуси в идеологическом плане. По несколько раз за месяц Киев обвинял Минск в провокациях на границе, а также подготовке вторжения в Украину. Все это в корне противоречит заявлениям главы нашего государства о невмешательстве Беларуси в военный конфликт. Лукашенко: «Нападение на Беларусь – это третья мировая война». Главные политические тезисы Президента.

Но, как показал Киев, беспочвенные обвинения – тоже инструмент. Конечно, работает он не в долгосрочной перспективе, а в моменте. Но и этого достаточно, чтобы пообещать западным партнерам победу и выторговать финансовую поддержку. У этого аукциона есть причины. Турне Зеленского в Штаты стало провальным: его «План победы» не убедил спонсоров. Решили прибегнуть к уже полюбившемуся ядерному шантажу. Неспроста речь Зеленского на Генассамблее ООН вращалась вокруг Запорожской АЭС.

Владимир Зеленский:

Недавно я получил один тревожный отчет от разведки. Путин готовит нападение на наши атомные электростанции и их инфраструктуру с целью отключить их от энергосистемы. Но чем это грозит? Любой удар ракеты или дрона может привести к ядерной катастрофе. И Москва должна это понять. И Москва понимает, в отличие от Киева, для которого ядерный терроризм за время СВО стал визитной карточкой.

Александр Семченко, доктор политических наук, военный эксперт:

Наносились удары по Ростовской АЭС, Смоленской АЭС и точно так же наносились удары в район станции раннего оповещения, которая связана с противоракетной обороной РФ, в том числе и против стратегических ракет эти системы оповещения работают. Вброс про Беларусь, которая, согласно сценариям украинских медиа, намерена захватить Чернобыльскую АЭС, стал частью кампании по формированию нужного Киеву общественного мнения. Ведь сегодня все больше стран понимают, кто и почему заинтересован в конфликте близ белорусской границы. Поэтому Украине необходимо выступить в образе потерпевшей стороны.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ:

В таких случаях анонсируют свои действия – вот это ужасно. То, что они заранее говорят о том, что планируют делать, но заранее планируют переложить ответственность на других людей – на руководство Беларуси в данном случае. Как накануне подчеркнул Александр Лукашенко, встречаясь с гениальным директором МАГАТЭ, Беларусь сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить региональную ядерную безопасность. Этой же риторики наша страна неукоснительно придерживалась и прежде.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда началась первая фаза операции, там стояли российские десантники. Первое, что Украина сделала – они вырубили энергоснабжение станции, чтобы топливо начало перегреваться и вышло из строя. Тогда шли переговоры, первый этап стамбульских, первое, что Беларусь сделала (до достижения какого-то соглашения) – начала восстанавливать энергоснабжение станции. То есть это была буквально первая неделя. За это время с Гомельщины была протянута линия электропередач, по которой шло охлаждение для насосов. Беларусь уже тогда показывала, что мы не собираемся устраивать какие-то ядерные провокации. У белорусов самый большой иммунитет на любые неосторожные действия в вопросе ядерной энергетики. После катастрофы на ЧАЭС пострадала четверть территории страны, с последствиями загрязнений боремся до сих пор.

Дмитрий Рутковский, начальник главного управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома:

Ежегодная программа составляет порядка 370 миллионов рублей. Эти средства идут в первую очередь на социальные выплаты, оздоровление населения, бесплатное питание учащихся, дальше идут средства, которые расходуются на реабилитацию территории с точки зрения АПК. И третий блок социально-экономический, это средства, которые идут на развитие территорий пострадавших. Институт экономики подсчитал, что экономика Беларуси за все эти годы потеряла порядка 235 миллиардов долларов. Порядка 40 хозяйств прекратили свое существование после катастрофы на Чернобыльской АЭС. И около 95 тысяч людей пришлось переселять с загрязненных территорий.

Возвращаясь к теме мирных переговоров: Беларусь хотят исключить из этого дипломатического процесса. Ранее наш Президент озвучил данные по теме, полученные разведкой: так, Украина пытается создать предлог, чтобы расширить круг участников конфликта и поднять уровень напряженности. Ядерная провокация – лишь один из сценариев. Который, в принципе, потерял политический смысл – после того, как Александр Лукашенко выразил обеспокоенность директору МАГАТЭ, тем самым вскрыв мотивы и механизмы возможной провокации. Лукашенко – Гросси: ни у Беларуси, ни у России нет необходимости захватывать Чернобыльскую станцию. Почему фейки становятся все более абсурдными? Отдельный вопрос с очевидным ответом: время поджимает. До выборов в Америке остается всего два месяца, и нужно создать ситуацию, когда новоизбранный американский президент не сможет публично завершить войну. Для военной операции 60 дней крайне мало, потому качают медийное пространство.