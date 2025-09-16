Владельцы карт неумышленно становятся дропами – в МВД рассказали о новом виде мошенничества

В Минске зафиксированы случаи, когда владельцы банковских карт неумышленно становятся так называемыми дропами. Через их счета злоумышленники переводят деньги, похищенные у других граждан. Это может произойти при пользовании неофициальной платежной системой, которая рекламируется в социальных сетях.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника УПК ГУВД Мингорисполкома:

Сайт предлагает денежные переводы без комиссии, однако на самом деле не отправляет деньги адресату и информирует об ошибке. А для возврата денежных средств служба поддержки требует оформить дополнительную банковскую карту, не ту, с которой изначально осуществлялся перевод. Получив данные новой карты, мошенники используют ее для вывода денежных средств, похищенных у других граждан по другим схемам обмана, в том числе под предлогом декларирования. Если вы попали в подобную ситуацию либо обнаружили на своем счете серию необычных зачисления и списаний средств на различные суммы, то незамедлительно обратитесь в милицию.

Схемы мошенников регулярно меняются, но в целом остаются прежними. Чаще всего звонки поступают якобы из правоохранительных органов, от псевдосотрудников банков или лжеродственников, оказавшихся в беде. Главная цель аферистов – вызвать у жертвы стресс и страх, чтобы она действовала импульсивно и без раздумий. Всеми способами злоумышленники удерживают человека на связи, порой даже в течение нескольких дней, и постепенно выманивают крупные суммы денег.