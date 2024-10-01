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Владимир Кухарев встретился с послом Турции в Беларуси

01 октября 2024 18:36
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Перспективы взаимодействия Минска и Турции обсудили в столице. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Владимир Кухарев встретился с послом Турции в Беларуси-2

Стороны подчеркнули намерение развивать двустороннее сотрудничество и обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей. Обсудили и развитие экономических и культурных связей. А также импорт и экспорт товаров: например, поставку отечественной техники на рынок Турции. Речь шла также о совместных культурных проектах.

Владимир Кухарев встретился с послом Турции в Беларуси-4

Гючлю Джем Ышик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:
Президенты наших стран поставили нам цель – достичь 1,5 млрд долларов в двусторонней торговле. И по итогам прошлого года нам удалось не только достичь, но и превзойти эту отметку. Мы заинтересованы в том, чтобы продолжался обмен делегациями и становился более интенсивным.

Между Минском и Турцией видится большой потенциал в развитии отношений и налаживании контактов среди представителей деловых кругов. Поэтому впереди ряд встреч и подписание контрактов.

# Международное сотрудничество # Турция # Владимир Кухарев

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