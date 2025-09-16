Германия столкнулась с серьёзным дефицитом лекарств

В списке недоступных препаратов уже более 500 наименований. Но есть еще много лекарств, которое признаны дефицитными официально. Среди них антибиотики для детей и даже средства от астмы. По данным союза фармацевтов, в 2024 году каждый второй житель ФРГ хотя бы раз сталкивался с нехваткой медпрепаратов для себя или членов семьи. Причиной проблемы там считают зависимость от импортных производителей.