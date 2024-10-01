Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год
Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на следующий год. Указ главы государства, подписанный сегодня, 1 октября, сохраняет нацеленность на обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валовый внутренний продукт прогнозируется на уровне 104,1 % за счет трех сопряженных программ: производственной, экспортной и инвестиционной. Отдельным указом утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики. Так, например, рост потребительских цен не должен превышать 5 %.
Важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости – международные резервные активы. В следующем году в Беларуси они должны быть не менее 7 млрд 100 млн долларов США.