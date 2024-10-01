Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год

«Это не наши проблемы». Военный эксперт о реакции Запада на заявление Путина о ядерном оружии

«Нам не надо слать никакие сигналы, ни прочерчивать красные линии, ни задавать себе вопрос: задумаются они или нет? Это не наши проблемы. Наша проблема одна: подготовить соответствующее решение, планы, самое главное – их военно-техническое обеспечение», – добавил Игорь Коротченко.