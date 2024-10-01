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Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год

01 октября 2024 17:33
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Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на следующий год. Указ главы государства, подписанный сегодня, 1 октября, сохраняет нацеленность на обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год-2

Валовый внутренний продукт прогнозируется на уровне 104,1 % за счет трех сопряженных программ: производственной, экспортной и инвестиционной. Отдельным указом утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики. Так, например, рост потребительских цен не должен превышать 5 %.

Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год-4

Важнейший индикатор экономической безопасности страны и ее финансовой устойчивости – международные резервные активы. В следующем году в Беларуси они должны быть не менее 7 млрд 100 млн долларов США.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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