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Открытие сессии Палаты представителей состоится 16 сентября

16 сентября 2025 06:18
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Очередная сессия Палаты представителей откроется сегодня, 16 сентября. В парламентском портфеле – 24 законопроекта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие сессии Палаты представителей состоится 16 сентября-2

Отдельные из них будут рассмотрены во втором чтении, большая часть – в первом. Некоторые законопроекты будут вынесены уже на сегодняшнее заседание. Это вопросы обороноспособности, охраны правопорядка. Существенный блок касается международной и социально-экономической деятельности.

Во второй половине 16 сентября дня состоится открытие четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси восьмого созыва. Напомним, в соответствии с обновленной Конституцией, палаты парламента собираются на сессию, которая открывается в третий вторник сентября и закрывается в последний рабочий день июня следующего года. 

# Палата представителей # Закон # Государственная политика

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