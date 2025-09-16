Израильская армия начала наступление на город Газа. Ракетные удары военные наносят по всей территории – от юга до севера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За первые полчаса после начала операции прогремело около 40 мощных взрывов. Израильские танки вошли в центр города. Ранее сообщалось, что власти Израиля призвали всех мирных жителей сектора Газа покинуть его территорию и уйти на юг – в гуманитарные зоны.

По данным ЦАХАЛ, анклав покинули около 300 тысяч палестинцев. Как сообщают СМИ, воздержаться от проведения операции премьер-министру Нетаньяху советовали главы разведслужбы «Моссад» и начальник генштаба армии обороны Израиля. Они предупредили, что наступление может поставить под угрозу жизни израильских заложников и привести к тяжелым потерям для армии.