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Израильская армия начала наступление на город Газа

16 сентября 2025 07:11
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Израильская армия начала наступление на город Газа. Ракетные удары военные наносят по всей территории – от юга до севера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская армия начала наступление на город Газа-2

За первые полчаса после начала операции прогремело около 40 мощных взрывов. Израильские танки вошли в центр города. Ранее сообщалось, что власти Израиля призвали всех мирных жителей сектора Газа покинуть его территорию и уйти на юг – в гуманитарные зоны. 

По данным ЦАХАЛ, анклав покинули около 300 тысяч палестинцев. Как сообщают СМИ, воздержаться от проведения операции премьер-министру Нетаньяху советовали главы разведслужбы «Моссад» и начальник генштаба армии обороны Израиля. Они предупредили, что наступление может поставить под угрозу жизни израильских заложников и привести к тяжелым потерям для армии.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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