Лукашенко: «Нападение на Беларусь – это третья мировая война». Разбираем главные политические тезисы Президента

Праздники праздниками, а работу Президента никто не отменял. Глава государства поделился инсайдерской информацией о том, что происходит за кулисами мировой политики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, то, что озвучил белорусский лидер, как всегда, не всем пришлось по душе. Отдельные СМИ в Польше называли речь антипольской, а новый белорусский праздник – враждебным. Конечно, жаль, что услышали только это. Ведь главное, что хотел сказать белорусский лидер, он повторяет уже не первый раз, используя каждый подходящий случай. 9 Мая, 3 июля или 17 сентября, по сути, рефреном звучит предостережение от опрометчивых поступков для польских, украинских, американских властей и вообще политиков любого другого государства, которые видят в Беларуси врага и вынашивают планы по дестабилизации. Нападение на нашу страну – это третья мировая, победителей и проигравших в которой, как известно, не будет. В главных политических тезисах Президента разбиралась наш политобозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Как минимум три важнейших заявления, касающиеся нашей безопасности, за последние полгода глава государства делал во время праздничных мероприятий. Зачем смещать акценты с легкой повестки? Нельзя найти другого времени, что ли? Уверена, такие, если не слова, то мысли точно есть у некоторых, но... В моем понимании здесь есть определенный умысел и замысел. И возможно, действительно, те важные слова, которые прозвучали в День народного единства из уст главы государства на сцене «Минск-Арены», где-то затерялись за красивыми и креативными номерами, но, во-первых, только на первый взгляд, а во-вторых, уверена, адресаты услышали то, что было положено им узнать. Услышали белорусы, услышали наши союзники, услышали наши недруги, притом последние свои же слова. Лукашенко: западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь идет не о вступлении вооруженных сил нашей страны в боевые действия. Мы этого никогда не сделаем, если чужой сапог не ступит на нашу землю. А об ответной реакции Киева на пролеты российских беспилотников через территорию Беларуси, вплоть до атак на приграничные инфраструктуры. Должен вам открыто заявить, мы договорились по каналам с украинцами, что мы не будем в средствах массовой информации подсвечивать факты залета беспилотников и российских, и украинских на нашу территорию. Почему это происходит? Потому что и те, и другие плохо управляют этими беспилотниками. Во-первых, новое для них. А во-вторых, работает система радиоэлектронной борьбы, которая сбивает с курса беспилотники. И один из них мы нашли аж под Бобруйском, в центре Беларуси. И это были украинские беспилотники, а не российские. Хотя и с другой стороны бывает. Мы договорились. Почему тогда кукловоды из Вашингтона их толкают в противостояние с Беларуси? Беспрецедентная честность. Ну кто еще из лидеров не боится быть настолько откровенным? Вопрос с очевидным ответом. Президент за 12 минут рассказал о непубличной части работы, притом не только своей, о переговорах с американцами и договоренностях с украинцами.

Александр Тищенко, военный эксперт:

Президентом было отмечено, что якобы этот вопрос еще и даже россияне не знают. Это говорит о том, что это вопрос, связанный с экспромтом. Видно было по выступлению, что он отклонился от тезисов и вынужден был затронуть эту тему. Видимо, она поступила в оперативном порядке. Он моментально, по сути, организовал переговоры относительно тех моментов, связанных с намерениями американцев и украинской стороны относительно Беларуси. И дал еще раз возможность осознать пагубность и опасность этих действий. Мы больше не хотим быть обманутыми и не в том положении, чтобы охотно смиряться с тем, что нами играют. И если руководители каких-то государств это приемлют, то Александр Лукашенко категорически нет. Его цель – сохранить Беларусь мирной, цельной и независимой. Чем дальше, тем сложнее это делать. Надо понимать.

Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона»:

Вы знаете, в данном случае эскалация на фронте не затрагивает Беларусь. Беларусь должна, исходя из существующих реалий, оценки рисков и угроз, обеспечить свою безопасность самостоятельно. Там, где это потребуется, с опорой на российские вооруженные силы, мы такую опору предоставим в случае полномасштабной агрессии. При этом не будем забывать, что на территории Беларуси находится тактическое ядерное оружие. Оно находится сейчас под двойным контролем. Тем не менее в условиях реальной войны указанные ядерные боевые заряды будут переданы в белорусские Вооруженные Силы, которые смогут применять их самостоятельно после санкций, которые дадут два президента – России и Беларуси. Соответственно, комплекс «Искандер-М», а также самолет ВВС Беларуси будут способны парировать возможную агрессию с опорой на ядерные сдерживания.

Так к чему такая публичность? Почему глава государства озвучивает это с высокой трибуны, а не, скажем, на полузакрытом Совбезе? Можно ведь по своим каналам передать правда? Но, во-первых и в основных, Александр Лукашенко лично дорожит доверием белорусов, умеет делать выводы и понимает, что желающих рассказать другую правду всегда много. Мы проходили это уже в 2020-м, плюс ко всему есть закон, а народ – один из субъектов обеспечения безопасности страны.

Вадим Михайловский, заведующий кафедрой государственного управления Белорусского государственного университета:

Как известно, один из самых действенных способов нивелировать манипуляцию – это сказать манипулятору, что ты понимаешь, что происходит. Это дестабилизирует агрессора, игра становится публичной, и последствием этой игры не получится просто отсидеться. Президент действительно обратился публично к миру с миром, и отныне любые акции в отношении Беларуси будут восприниматься как акции в отношении страны, которая несет мир. Ставки, конечно, повышаются, и западным странам придется несколько раз хорошо подумать перед тем, как вляпаться в неприятную ситуацию. Сейчас мяч на стороне тех, кого своим заявлением разоблачил Президент Лукашенко. В СМИ реакции Запада не последовало практически никакой. Выходит, пока просто не знают, какую команду давать.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.EU:

Я с большим уважением отношусь к стремлению Президента Беларуси к тому, чтобы сохранить мир. Ему это удавалось эти долгие годы, но я думаю, что не то, чтобы держать Беларусь вне этой войны, невозможно, но на этот раз, если сбудется план американский, если никто его не сорвет, если он найдет поддержку хотя бы некоторых стран Европы, тогда не удастся держать Беларусь вне войны. Что я говорю, естественно, с сожалением, потому что Александр Григорьевич однозначно дал понять, что нападение на Беларусь, а вот о том речь, чревато третьей мировой войной.

Тем временем наш Президент предупредил всех, еще раз всех: и справа, и слева, и сверху, и снизу, чтобы потом не говорили, что не услышали. Александр Лукашенко:

Нападение на Беларусь, запомните это, это третья мировая война. Поэтому ни в коем случае ни украинцам, ни россиянам, они это прекрасно понимают, ни американцам, которые хотят отсидеться за океаном, этого делать нельзя!