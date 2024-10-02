«Беларусь планирует захватить Чернобыльскую атомную станцию». Как вам такая новость? Нечто более странное, нелепое и бессмысленное сложно себе представить. Однако Киев, безусловно, не без активной помощи западных сценаристов, именно в таких красках пытается рисовать из Беларуси образ ядерного монстра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И кому это нужно?

Главными игроками (желательно единоличными) США хотят быть и на рынке ядерного топлива. Сегодня он разделен между Россией, Францией и Америкой. Чтобы сместить Россию нужны санкции и опять же ядерная провокация. Обеспечить которую Зеленский готов в обмен на финансовую поддержку. За подтверждением покорности руководителя Киева далеко ходить не надо: его озабоченность Запорожской АЭС вызвана не возможной катастрофой ввиду военных действий, а экспериментальным реактором ЗАЭС.