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Почему Запорожская АЭС стратегически важна американцам? Объяснил Андрей Лазуткин

02 октября 2024 17:41
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«Беларусь планирует захватить Чернобыльскую атомную станцию». Как вам такая новость? Нечто более странное, нелепое и бессмысленное сложно себе представить. Однако Киев, безусловно, не без активной помощи западных сценаристов, именно в таких красках пытается рисовать из Беларуси образ ядерного монстра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем? И кому это нужно?

Главными игроками (желательно единоличными) США хотят быть и на рынке ядерного топлива. Сегодня он разделен между Россией, Францией и Америкой. Чтобы сместить Россию нужны санкции и опять же ядерная провокация. Обеспечить которую Зеленский готов в обмен на финансовую поддержку. За подтверждением покорности руководителя Киева далеко ходить не надо: его озабоченность Запорожской АЭС вызвана не возможной катастрофой ввиду военных действий, а экспериментальным реактором ЗАЭС.

Почему Запорожская АЭС стратегически важна американцам? Объяснил Андрей Лазуткин-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Еще в советское время построили много станций в Восточной Европе, которые работали на старом советском топливе. Сейчас все станции эти находятся в НАТО. И как их снабжать? Покупая у «Росатома» те самые ТВЭЛы. Чтобы избежать этого, надо либо закрывать эти станции, для этого «зеленые», экологи и вся «зеленая» повестка, либо переходить на американское топливо. А это очень опасно. И чтобы перейти – нужен экспериментальный реактор. Таким реактором была Запорожская станция. 10 лет они переходили с российского топлива на американское. Там были определенные разработки. Сегодня американцы эти разработки потеряли. Поэтому ЗАЭС из всех станций Украины самая важная дли них.

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# АЭС # Международная политика # Андрей Лазуткин # Полина Королева

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