Делегация Херсонской области оценила инновации Минского городского технопарка

Современная бизнес-инфраструктура, в которой работают десятки компаний и сотни специалистов в сфере IT, биотехнологий и машиностроения. 15 сентября губернатор Херсонской области посетил Минский городской технопарк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Мы подобрали такие предприятия, которые, на наш взгляд, будут интересны. Это предприятие, которое делает беспилотную летательную технику, но гражданского назначения. Это предприятие, которое делает оборудование для переработки сельхозпродукции, причем масличных культур, что тоже, мы видим, зацепило наших партнеров из Херсона и уважаемого губернатора. И техника для коммунальных нужд.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Минский технопарк уникален тем, что здесь сконцентрировано очень много различных производителей. Поэтому мы позвали именно тех субъектов, наших участников технопарка, которые сразу заинтересовали. И по переработке непосредственно масличных культур мы сегодня обсудили технологию, и уже есть определенная заинтересованность, которая, я уверена, будет реализована.