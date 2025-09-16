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Делегация Херсонской области оценила инновации Минского городского технопарка

16 сентября 2025 06:06
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Современная бизнес-инфраструктура, в которой работают десятки компаний и сотни специалистов в сфере IT, биотехнологий и машиностроения. 15 сентября губернатор Херсонской области посетил Минский городской технопарк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Херсонской области оценила инновации Минского городского технопарка-2

Визит завершился заключением соглашений. Достигнута договоренность об открытии в Херсонской области дилерского центра предприятия «Минское Мотовело». Подписание договора и первые поставки ожидаются в ближайшее время.

Делегация Херсонской области оценила инновации Минского городского технопарка-4

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Мы подобрали такие предприятия, которые, на наш взгляд, будут интересны. Это предприятие, которое делает беспилотную летательную технику, но гражданского назначения. Это предприятие, которое делает оборудование для переработки сельхозпродукции, причем масличных культур, что тоже, мы видим, зацепило наших партнеров из Херсона и уважаемого губернатора. И техника для коммунальных нужд.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Минский технопарк уникален тем, что здесь сконцентрировано очень много различных производителей. Поэтому мы позвали именно тех субъектов, наших участников технопарка, которые сразу заинтересовали. И по переработке непосредственно масличных культур мы сегодня обсудили технологию, и уже есть определенная заинтересованность, которая, я уверена, будет реализована.

Делегация Херсонской области оценила инновации Минского городского технопарка-6

Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области (Россия):
Один из проектов, который сейчас уже разрабатывается, - это создание крупного технопарка, учитывая логистическую привлекательность Херсонской области, она находится на пересечении дорожных путей. Такой технопарк, сама его идея, сама его конструкция для нас очень актуальны. Я здесь побывал со своими работниками, со своими коллегами. Мы уже тут увидели многое из того, что мы можем у себя применить.

На клубной площадке технопарка руководству Херсонской области продемонстрировали технологии производства масличных культур, а также электрический беспилотный аппарат вертолетного типа.

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество # Надежда Лазаревич # Владимир Давидович

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