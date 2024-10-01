Что будет в случае вторжения в Ливан? Политолог разобрал ситуацию на Ближнем Востоке

«Разделить фронты Ливана и Газы» – так в Иране комментируют цели Израиля в Южном Ливане. В свою очередь Израиль подтвердил намерение создать буферную зону на юге ливанского государства, но готов отказаться от операции, если «Хезболла» прекратит поддержку Палестины. Имеет ли конфликт дипломатическое решение и какова стратегия обеих сторон – расскажет Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как устроена «Хезболла»?

Андрей Лазуткин, политолог:

Буферная зона дважды создавалась во время первой и второй Ливанской войны: это 30 километров с границей по водной преграде. Что в итоге было признано ошибкой Израиля, потому что ЦАХАЛ не мог контролировать территорию, а война все это время велась против местной партизанской сети. «Хезболла» – это не армия, это сетевая организация. То есть внешне это люди, которые живут и работают в населенном пункте, а, ночью, условно, откапывают автомат. Примерно по такой же схеме душманы воевали в Афганистане против советских войск. И главная проблема, что такая организация пронизывает все структуры, даже те, которые создает новая власть. Это пока «Хезболла» отвечает ракетными ударами, а изначально группировка создавалась именно для противодействия наземной операции и на случай входа Израиля в Ливан, так же, как они вошли в сектор Газа. Чтобы уничтожить такое подполье, нет иных методов, кроме как уничтожать все населенные пункты и переселять людей. Поэтому танки могут дойти до Бейрута, но такая жесткая оккупация обеспечит «Хезболле» в Ливане еще лет на 10 авторитета и поддержки. Отсюда вытекает стратегия «Хезболлы» в условиях нападения – это навязать Израилю ценой собственных жертв длительную войну на истощение. Все ключевое производство в Израиле находится на севере страны, то есть в зоне ударов «Хезболлы»; большие города в случае ракетных атак будут переводить на военное положение; плюс вырастет бюджетная нагрузка за счет перемещенных лиц, которых вывезли из северных поселений.

«Хезболле» хватит сил ответить Израилю?

Андрей Лазуткин:

При этом военный потенциал «Хезболлы» сильно вырос за 20 лет. Во время Второй ливанской войны их самым продвинутым оружием был российский «Корнет» – противотанковый комплекс, которым подбивали танки «Меркава». Что потом отразилось на оборонных контрактах Израиля, и танки перестали покупать – похожая история случилась с «Леопардами» в СВО, и снова рисковать контрактами не хотят. Более того, раньше у «Хезболлы» было около пяти тысяч ракет старых типов, примерно как наши деды запускали из «Катюши». А сейчас у них 100-150 тысяч тяжелых современных снарядов. Этого хватит, чтобы ударить по промышленным центрам и аэропортам Израиля и всей его территории. К этому варианту «Хезболла» все время и готовилась. Также «Хезболла» воевала в Сирии и теперь имеет опыт как в регулярной войне, так и в партизанских действиях. В секторе Газа они обучали ХАМАС, и поэтому операция Израиля там забуксовала. ЦАХАЛ просто срыл четверть сектора и вышел оттуда. А еще открыта граница между Ливаном и Ираном, откуда идет постоянное снабжение. Это значит, что в структуре «Хезболлы» останутся иранские военные советники и офицеры. И сколько бы руководителей ни выбили, их будут быстро замещать. А вот базу организации, ее низовое звено, сами ячейки, уничтожить невозможно. В случае оккупации они могут работать автономно, вообще без управления.

Израиль откажется от полномасштабной операции?

Андрей Лазуткин:

Каковы признаки того, что Израиль будет проводить ограниченную операцию? Первый признак – избыточная медийность. Нам все время показывают технику на марше, ее накопление, колонны танков. Но все такие вещи делают тихо, если реальная операция готовится, к примеру, как маскировали нападение на Курскую область. Здесь же это признак информационной операции. Второе – обе войны в Ливане ранее считались для Израиля неудачными и своих задач не выполнили. То есть ни буферная зона в 30 километров, ни контроль столицы, ни создание марионеточного режима в длительной перспективе ничего не дают. Когда государство разрушено и там слабая власть, оно все равно будет базой для самых разных группировок. Каким-то решением было бы, наоборот, вкладывать деньги в Ливан и создавать лояльный режим. Но, видимо, Израилю дешевле воевать, тем более, если это делать за счет США. Третий момент – информационный. Из-за распространения камер, телефонов, соцсетей сложно скрывать военные преступления и вести длительную грязную войну, как это Нетаньяху решил попробовать в Газе. В Израиле в итоге прошли самые массовые за всю историю протесты, не говоря о мировом падении авторитета и ударе по образу благополучного и безопасного государства. Скорее всего, ошибку Газы учтут и откажутся от длительных боевых действий.

«Если дипломатия не сработает, Иран будет вести длительную партизанскую войну в Ливане»

Андрей Лазуткин:

Если же посмотреть общую схему, как обычно действует Израиль, то они стараются начинать первыми, быстро заканчивать и диктовать свои условия. Но здесь им светит не война против государства с одним центром, а партизанская война. «Хезболлу» специально называют «прокси-силами» с намеком, что это засланные иранцы, но в случае Ливана на 90 % это народ, местное население, которое воюет против оккупантов. Западная, а тем более израильская пропаганда на них не работает. В принципе, можно сказать, что мир сегодня разделен на информационные зоны, где никто никому не верит, и мягкой силой, пикетами, протестами сложно чего-то добиться. Тем более пропаганда не работает в отношении Ирана, где сильная внутренняя система. Какая тогда стратегия у двух сторон, которая может привести к условной победе? То, что до сих пор делал Иран, это дипломатия, то есть они пытаются избежать конфликта. Внутри страны есть центры, которые выступают за нормализацию с Западом, но они, скажем так, не главные. Более того, Запад это видит и, где может, понижает их позиции. Например, сообщалось, что после убийства Хании на похоронах президента Раиси Иран убедили не отвечать в обмен на перемирие. В результате происходит нападение на Ливан, и те силы, которые выступали за переговоры, проигрывают в аппаратной борьбе. Во-вторых, миротворцев уничтожают физически, тот же Насралла, убитый лидер «Хезболлы», считался умеренным, а теперь его место займут ястребы из контрразведки. И если дипломатия не сработает, тогда Иран будет вести длительную партизанскую войну в Ливане и обстреливать Израиль с других плацдармов. Это большая кровь, как в Газе, но рабочая стратегия в плане противостояния Израилю и США.

Конфликт затянется?