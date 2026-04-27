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Новости по тегу #Дмитрий Рутковский

Как Брагин добился высокого уровня рождаемости и почему на юге Беларуси не осталось места стереотипам? Мнения
27 апреля 2026 17:28

Как Брагин добился высокого уровня рождаемости и почему на юге Беларуси не осталось места стереотипам? Мнения

Почвы постепенно вводят в оборот – в Гомельской области восстанавливают земли после аварии на ЧАЭС
23 апреля 2026 16:40

Почвы постепенно вводят в оборот – в Гомельской области восстанавливают земли после аварии на ЧАЭС

Какие ошибки учтут при строительстве 3-го блока БелАЭС и насколько энергетика выгодна для Беларуси? Обсудили в ток-шоу
30 марта 2026 18:46

Какие ошибки учтут при строительстве 3-го блока БелАЭС и насколько энергетика выгодна для Беларуси? Обсудили в ток-шоу

Как фейк о белорусском захвате Чернобыля связан с выборами в США? Распутали сеть лжи Киева
02 октября 2024 17:39

Как фейк о белорусском захвате Чернобыля связан с выборами в США? Распутали сеть лжи Киева

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне
26 апреля 2024 17:49

200 базовых при заключении контракта, увеличенное пособие на ребёнка. Как поддерживают белорусов в Чернобыльской зоне

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?
30 апреля 2023 16:46

«Нет плохой земли, есть плохие хозяева». Как получают эко-продукцию в регионах, пострадавших от аварии на ЧАЭС?

После аварии на ЧАЭС население здесь сократилось в 7 раз. Как сейчас обстоят дела в Наровлянском районе?
01 мая 2022 16:31

После аварии на ЧАЭС население здесь сократилось в 7 раз. Как сейчас обстоят дела в Наровлянском районе?