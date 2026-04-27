Новости по тегу #Дмитрий Рутковский

Пул экспертов обсудил белорусское созидание на возрожденных после аварии на ЧАЭС территориях.
В стране реализовано 6 государственных программ по преодолению последствий Чернобыльской аварии. И если первые из них носили защитный и реабилитационный характер, то две последние нацелены на устойчивое социально-экономическое развитие районов.
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили опыт восстановления, социальные инициативы и долгосрочные энергетические перспективы Беларуси.
«Беларусь планирует захватить Чернобыльскую атомную станцию». Киев, безусловно, не без активной помощи западных сценаристов, именно в таких красках пытается рисовать из Беларуси образ ядерного монстра. Зачем? И кому это нужно?
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