В Латвии хотят увеличить численность армии до 40 тыс. за счёт резервистов

В Латвии хотят увеличить численность армии до 40 тысяч за счет резервистов в возрасте от 18 до 65 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряды Вооруженных сил готовы взять даже иностранцев при условии, что они являются гражданами стран ЕС или НАТО. Ранее министр обороны Латвии заявил, что республика должна начать призывать в армию и женщин, ведь мужчин не хватает из-за низкой рождаемости, старения и оттока населения.