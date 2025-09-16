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В Латвии хотят увеличить численность армии до 40 тыс. за счёт резервистов

16 сентября 2025 06:48
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В Латвии хотят увеличить численность армии до 40 тысяч за счет резервистов в возрасте от 18 до 65 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии хотят увеличить численность армии до 40 тыс. за счёт резервистов-2

В ряды Вооруженных сил готовы взять даже иностранцев при условии, что они являются гражданами стран ЕС или НАТО. Ранее министр обороны Латвии заявил, что республика должна начать призывать в армию и женщин, ведь мужчин не хватает из-за низкой рождаемости, старения и оттока населения. 

# Латвия # Вооруженные силы

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