Совет постпредов СНГ рассмотрит ход подготовки к ряду важных мероприятий

Совет постпредов СНГ сегодня, 16 сентября, рассмотрит ход подготовки к ряду важных мероприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очередные заседания трех Советов – глав правительств, министров иностранных дел и президентов стран СНГ. Дата встречи премьер-министров уже известна – она пройдет в Минске 29 сентября. Заседание руководителей внешнеполитических ведомств и саммит лидеров стран Содружества запланировано провести в октябре в столице Таджикистана – Душанбе.