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Совет постпредов СНГ рассмотрит ход подготовки к ряду важных мероприятий

16 сентября 2025 06:47
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Совет постпредов СНГ сегодня, 16 сентября, рассмотрит ход подготовки к ряду важных мероприятий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет постпредов СНГ рассмотрит ход подготовки к ряду важных мероприятий-2

Это очередные заседания трех Советов – глав правительств, министров иностранных дел и президентов стран СНГ. Дата встречи премьер-министров уже известна – она пройдет в Минске 29 сентября. Заседание руководителей внешнеполитических ведомств и саммит лидеров стран Содружества запланировано провести в октябре в столице Таджикистана – Душанбе. 

# СНГ # Международная политика

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