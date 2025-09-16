В Беларуси прошла первая практическая тренировка на отечественном киберполигоне

Отработать навыки в борьбе с киберпреступностью теперь смогут белорусские IT-специалисты. В Национальном центре обмена трафиком стартовала практическая тренировка – на первом в стране киберполигоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятия продолжатся четыре дня, участники погружаются в реальные сценарии кибератак. Командам предлагают проанализировать ситуации, исследовать улики и выявить методы, использованные злоумышленниками.

Юлия Соколова, начальник международного центра образования «Rozum» Национального центра обмена трафиком: Киберугроза – это, в принципе, суровая реальность для нашей страны. Республика Беларусь находится в центре атак, и ежегодно фиксируется увеличение их роста. Наше предприятие имеет накопленный опыт отражения кибератак. Создан центр кибербезопасности, который защищает не только свою инфраструктуру, но и инфраструктуры заказчиков.

Алексей Бояршинов, куратор проекта «Киберполигон» Национального центра обмена трафиком:

В состав полигона включен необходимый набор инструментов для повышения реалистичности учений. Например, собственная система разработки NTechnology SIEM, автоматический портал для оценки действий участников во время учений, сервис для обмена сообщениями и техподдержка.

Новая разработка позволит научиться лучше ориентироваться в современных киберугрозах и защитить бизнес-процессы. Такой формат повышения квалификации в Беларуси используется впервые.