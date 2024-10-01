Лукашенко – Гросси: ни у Беларуси, ни у России нет необходимости захватывать Чернобыльскую станцию

Беларусь на самом высоком уровне выражает приверженность вопросам ядерной безопасности в регионе и в разного рода опасные авантюры не бросается. Такие тезисы звучали во Дворце Независимости во время переговоров Президента нашей страны с главой МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я это говорю в связи с тем, что в последнее время наши украинские товарищи и друзья в средствах массовой информации много времени и места уделяют Чернобыльской атомной станции, доводят эту информацию до вас, что якобы Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию.

Я только до сих пор не могу понять, что в основе этого лежит. Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, не обслуживали и не взрывали. А основная беда легла на четверть нашей территории. И мы до сих пор боремся с последствиями чернобыльской катастрофы.

Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется захватить Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости ни со стороны Беларуси и, поверьте мне, со стороны России также. Не было, нет и никогда не будет.