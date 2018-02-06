Прямой эфир

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны

06 февраля 2018 18:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 6 февраля обновил руководство центральных СМИ. Изменения коснулись и нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-1

Так, глава государства согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором СТВ. Новые руководители теперь в Белтелерадиокомпании – это Иван Эйсмонт и в газете «СБ. Беларусь сегодня» – ее возглавил Дмитрий Жук. При этом, обращаясь к новым руководителям, Президент подчеркнул: они приходят на смену людям достойным и надежным, которые, по сути, подготовили хорошую почву для развития средств массовой информации.

Евгений Горин следил за разговором.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-4

Люди, которые сегодня собрались в кабинете у Президента, главные новости узнают первыми. Сегодняшний день в этом смысле не исключение, но повод действительно редкий. Крупнейшие СМИ страны – Белтелерадиокоманию, газету «СБ. Беларусь сегодня» и телеканал СТВ – возглавят новые руководители. Впрочем, разговор Президент начал с тех, кто сейчас оставляет должности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если честно, из всех кадровых назначений (а их было, наверное, тысячи, и в этом кабинете немало), я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями. Больше всего. И иногда с переводом на другую работу.

Александр Лукашенко принял кадровые решения в отношении руководителей ведущих республиканских СМИ

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-7

Для новых управленцев Президент очень четко обрисовал задачу – в работе главных СМИ Беларуси нужные перемены. И объяснил, какие конкретно: больше своего, больше белорусского, больше оригинального и качественно сделанного. В управлении кадры решают все, и в телевизионной картинке тоже.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-10

«Какие бы ни были хорошие люди, нужны перемены». Президент Беларуси о кадровых назначениях 6 февраля

Александр Лукашенко:
Спокойно, без революционных ломок, без каких-то кадровых надломов. Надо всегда дать шанс людям работать, но четко поставить задачу – что вы от них хотите.

Притом это же не ваша выдумка. Вы государственные люди, от вас требует Президент. Вы видите, что я к средствам массовой информации, как к судам, никого даже не допускаю. Никто не имеет права давить на СМИ, суды и так далее.

Каждый должен заниматься своим делом, и это не правда, что у нас тут диктатура по всем направлениям. Да, направления определены. Хотите работать по этим направлениям – приходите, не хотите – у нас масса возможностей для журналистов. Хотите – в более спокойный Тут.бай. Хотите – не совсем в радикальный, но более активный – к Иосифу Середичу. Есть и другие (не дай Бог, конечно), «Наши Нивы» и «Хартии» или еще что-то. Говорю что не дай Бог, потому что эти за иностранные деньги сами себя готовы продать. Пусть на меня не обижаются, я знаю, о чем говорю.

То есть поле деятельности большое. Но если вы себя с государством связали, а люди вы все государственные, пожалуйста, работайте. Нет? Пришли и сказали, честно, порядочно. Я это пойму. Тем более, вы ж мужики – что тут говорить.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-13

Но нужны перемены. Если вы меня спросите какие, я вам прямо скажу: смотрите иностранное телевидение. Смотрите новостные передачи, Euronews – как-то более спокойный стал канал, без всяких заскоков и эксцессов. Более неспокойные там CNN, BBS. Выбирайте лучшее по крупицам.

Но самый лучший ориентир – это российское телевидение. Прекрасно работает телевидение, профессионально. Съемки, операторская работа – ну просто молодцы. Просто смотрится. Содержание? У нас своего хватает содержания. Поэтому выбирайте все лучшее и действуйте. Нужны перемены. И вы, новые люди нового поколения, должны прийти и внести свой вклад в это благородное дело.

Вот, говорю, надо на HD переходить давно. Ну ладно, до конца 2020 года внесли предложение с правительством. Но почему до 2020 года? Если уж мы решили, надо напрячься, пока есть возможность сделать это в этом году, к 7 ноября. Праздник, где мы народу презентуем что-то новое. Давайте сделаем это. Согласились, но это большая работа. Это ваша тоже задача. Вот СТВ сейчас перешло на этот формат. Везде? Но уже приятно смотреть.

Ну и студии, журналисты, ведущие, дикторы – все под это должны прийти с новыми лицами, красивые и с новым содержанием.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-16

Александр Лукашенко согласовал назначение на должность гендиректора СТВ Игоря Луцкого. Фигура, хорошо известная в журналистских кругах. До настоящего времени Игорь Луцкий был в должности первого заместителя министра информации. Кроме того, у него обширный опыт управленческой работы в информагентстве и на радио.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-19

Игорь Луцкий: «Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение»

Коллективу СТВ представили нового руководителя

Новый главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук долгие годы возглавлял «Белорусское телеграфное агентство». Теперь займется самой массовой газетой страны.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-22

Дмитрий Жук: «Задача стоит одна - честно, справедливо показывать то, как живет страна»

Иван Эйсмонт в роли председателя Белтелерадиокомпании продолжит усиление холдинга на информационном поле.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-25

Иван Эйсмонт: «Задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным, как по картинке»

В слабой системе информирования люди начинают верить шепоту, слухам. Роль четвертой власти здесь трудно переоценить.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-28

Евгений Горин, СТВ:
Журналисты формируют информационную картину в обществе. Поэтому кадры в СМИ – важнейший вопрос для любого государства. Перо репортеров должно быть хорошо заточенным.

Сегодня же состоялось еще одно назначение. Помощником главы государства по общим вопросам стал Николай Латышенок. С 1995 года до августа 2017 он работал в Службе безопасности Президента Беларуси. Прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-31

Александр Лукашенко:
Помощник по общим вопросам – это вопросы от земли до неба. Все вопросы, которыми занимается Президент. Это помощник помощников. Это действительно так, потому что второе направление – вы должны как минимум собирать информацию от помощников с регионов, от других помощников и докладывать Президенту в оперативном порядке. Постоянно находясь как уж на сковородке, постоянно находясь возле Президента. Это не просто, вы это знаете. Но, тем не менее, прежде чем какие-то вопросы на уровень Президента выносить, их нужно проработать, обсудить.

Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны-34

Ожидается, что в ближайшее время Администрацией Президента будут сформированы еще кадровые предложения в сфере СМИ.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси # Дмитрий Жук # Евгений Горин # Игорь Луцкий # Иван Эйсмонт

Другие новости рубрики

Все новости
Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля
06 февраля 2018 14:36

Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля

Евросоюз и Беларусь обсудят перспективы экономического сотрудничества на форуме в Германии
06 февраля 2018 07:44

Евросоюз и Беларусь обсудят перспективы экономического сотрудничества на форуме в Германии

Досрочное голосование на местных выборах стартует через неделю. На каких избирательных участках оно не проводится?
06 февраля 2018 06:57

Досрочное голосование на местных выборах стартует через неделю. На каких избирательных участках оно не проводится?