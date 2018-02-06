Кадровый вторник. Какие поручения Президент Беларуси дал новым руководителям ведущих СМИ страны

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 6 февраля обновил руководство центральных СМИ. Изменения коснулись и нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, глава государства согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором СТВ. Новые руководители теперь в Белтелерадиокомпании – это Иван Эйсмонт и в газете «СБ. Беларусь сегодня» – ее возглавил Дмитрий Жук. При этом, обращаясь к новым руководителям, Президент подчеркнул: они приходят на смену людям достойным и надежным, которые, по сути, подготовили хорошую почву для развития средств массовой информации. Евгений Горин следил за разговором.

Люди, которые сегодня собрались в кабинете у Президента, главные новости узнают первыми. Сегодняшний день в этом смысле не исключение, но повод действительно редкий. Крупнейшие СМИ страны – Белтелерадиокоманию, газету «СБ. Беларусь сегодня» и телеканал СТВ – возглавят новые руководители. Впрочем, разговор Президент начал с тех, кто сейчас оставляет должности. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если честно, из всех кадровых назначений (а их было, наверное, тысячи, и в этом кабинете немало), я себя как-то неуютно чувствую сегодня. Потому что часто приходится людей менять потому, что они не справились с обязанностями. Больше всего. И иногда с переводом на другую работу. Александр Лукашенко принял кадровые решения в отношении руководителей ведущих республиканских СМИ

Для новых управленцев Президент очень четко обрисовал задачу – в работе главных СМИ Беларуси нужные перемены. И объяснил, какие конкретно: больше своего, больше белорусского, больше оригинального и качественно сделанного. В управлении кадры решают все, и в телевизионной картинке тоже.

«Какие бы ни были хорошие люди, нужны перемены». Президент Беларуси о кадровых назначениях 6 февраля Александр Лукашенко:

Спокойно, без революционных ломок, без каких-то кадровых надломов. Надо всегда дать шанс людям работать, но четко поставить задачу – что вы от них хотите. Притом это же не ваша выдумка. Вы государственные люди, от вас требует Президент. Вы видите, что я к средствам массовой информации, как к судам, никого даже не допускаю. Никто не имеет права давить на СМИ, суды и так далее. Каждый должен заниматься своим делом, и это не правда, что у нас тут диктатура по всем направлениям. Да, направления определены. Хотите работать по этим направлениям – приходите, не хотите – у нас масса возможностей для журналистов. Хотите – в более спокойный Тут.бай. Хотите – не совсем в радикальный, но более активный – к Иосифу Середичу. Есть и другие (не дай Бог, конечно), «Наши Нивы» и «Хартии» или еще что-то. Говорю что не дай Бог, потому что эти за иностранные деньги сами себя готовы продать. Пусть на меня не обижаются, я знаю, о чем говорю. То есть поле деятельности большое. Но если вы себя с государством связали, а люди вы все государственные, пожалуйста, работайте. Нет? Пришли и сказали, честно, порядочно. Я это пойму. Тем более, вы ж мужики – что тут говорить.

Но нужны перемены. Если вы меня спросите какие, я вам прямо скажу: смотрите иностранное телевидение. Смотрите новостные передачи, Euronews – как-то более спокойный стал канал, без всяких заскоков и эксцессов. Более неспокойные там CNN, BBS. Выбирайте лучшее по крупицам. Но самый лучший ориентир – это российское телевидение. Прекрасно работает телевидение, профессионально. Съемки, операторская работа – ну просто молодцы. Просто смотрится. Содержание? У нас своего хватает содержания. Поэтому выбирайте все лучшее и действуйте. Нужны перемены. И вы, новые люди нового поколения, должны прийти и внести свой вклад в это благородное дело. Вот, говорю, надо на HD переходить давно. Ну ладно, до конца 2020 года внесли предложение с правительством. Но почему до 2020 года? Если уж мы решили, надо напрячься, пока есть возможность сделать это в этом году, к 7 ноября. Праздник, где мы народу презентуем что-то новое. Давайте сделаем это. Согласились, но это большая работа. Это ваша тоже задача. Вот СТВ сейчас перешло на этот формат. Везде? Но уже приятно смотреть. Ну и студии, журналисты, ведущие, дикторы – все под это должны прийти с новыми лицами, красивые и с новым содержанием.

Александр Лукашенко согласовал назначение на должность гендиректора СТВ Игоря Луцкого. Фигура, хорошо известная в журналистских кругах. До настоящего времени Игорь Луцкий был в должности первого заместителя министра информации. Кроме того, у него обширный опыт управленческой работы в информагентстве и на радио.

Дмитрий Жук: «Задача стоит одна - честно, справедливо показывать то, как живет страна» Иван Эйсмонт в роли председателя Белтелерадиокомпании продолжит усиление холдинга на информационном поле.

Иван Эйсмонт: «Задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным, как по картинке» В слабой системе информирования люди начинают верить шепоту, слухам. Роль четвертой власти здесь трудно переоценить.

Евгений Горин, СТВ:

Журналисты формируют информационную картину в обществе. Поэтому кадры в СМИ – важнейший вопрос для любого государства. Перо репортеров должно быть хорошо заточенным. Сегодня же состоялось еще одно назначение. Помощником главы государства по общим вопросам стал Николай Латышенок. С 1995 года до августа 2017 он работал в Службе безопасности Президента Беларуси. Прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.

Александр Лукашенко:

Помощник по общим вопросам – это вопросы от земли до неба. Все вопросы, которыми занимается Президент. Это помощник помощников. Это действительно так, потому что второе направление – вы должны как минимум собирать информацию от помощников с регионов, от других помощников и докладывать Президенту в оперативном порядке. Постоянно находясь как уж на сковородке, постоянно находясь возле Президента. Это не просто, вы это знаете. Но, тем не менее, прежде чем какие-то вопросы на уровень Президента выносить, их нужно проработать, обсудить.