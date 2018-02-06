Дмитрий Жук: «Задача стоит одна - честно, справедливо показывать то, как живет страна»

Так, глава государства согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ. Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук.

Дмитрий Жук, главный редактор учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия»:

Задача стоит одна - честно, справедливо показывать то, как живет страна, не юлить и дать людям максимально объективную информацию. Что для этого необходимо? Необходимо соблюдать абсолютно простые вещи: слушать и слышать, видеть и, самое главное, учитывать интересы наших граждан.

Как не раз подчеркнул Александр Лукашенко, прежние руководители – очень достойные и про них нельзя забывать. Стране нужны опытные люди: управленцы и журналисты. Перед новыми руководителями задачи тоже непростые – нужно менять и качество, и внутреннее содержание, и внешнюю форму. При этом использовать тот потенциал, который уже накоплен.