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Арина Соболенко завершит год на первом месте мирового рейтинга

13 октября 2025 18:27
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Арина Соболенко завершит год на первом месте мирового рейтинга. Вне зависимости от того, как сложится оставшаяся часть сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска лидирует в обновленной классификации.

Полуфинал в Ухане, а также вылет Иги Швентек на стадии 1/4 финала гарантировал белоруске верхнюю строку. На данный момент ближайших конкуренток разделяют 1 722 балла. Нивелировать отставание полька уже не сможет. Даже если наша прима провалится на итоговом чемпионате ВТА. Что до других отечественных теннисисток, то Александра Саснович осталась на 114-й позиции. Виктория Азаренко – 138-я.

# Теннис

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