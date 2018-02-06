Игорь Луцкий: «Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение»

Уже после назначения новые руководители поделились своими планами и рассказали журналистам, на чем будут делать акцент в своей работе. Очень важно, чтобы через средства массовой информации была показана роль человека в развитии страны. В перспективе усиливать намерены творческую составляющую, а также акцентировать внимание на операторской работе.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Доля белорусских программ должна увеличиваться. Но важно иметь новые лица и новые содержание и наполнение. Также Президент сказал о том, что за всеми преобразованиями должны стоять люди. Очень важно, чтобы через средства массовой информации была показана роль человека в развитии страны. Бизнес – это важно, но все должны понимать, что прежде всего человек труда является главным героем телевизионных программ и печатных средств массовой информации.