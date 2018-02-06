Александр Лукашенко принял кадровые решения в отношении руководителей ведущих республиканских СМИ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Руководители, на должность которых, в принципе, вы заступаете, это люди очень достойные – и Давыдько, и Якубович, и Козиятко, и многие другие. Люди достойные, и в связи с этим их нельзя потерять. То, что Геннадий Давыдько общественное объединение – кстати, самодостаточное общественное объединение, насколько я информирован... У них достаточно членских взносов для того, чтобы содержать себя и проводить большую благотворительную работу. Поэтому избрание его руководителем – это, наверное, шаг в правильном направлении. Это такой достойный белорус, во многом дошлифовавший себя за 20 лет нашей независимости. Поэтому Геннадий Давыдько, наверное, свою дорогу определил в нужном направлении.

Что касается Павла Изотовича Якубовича, конечно же, мы тоже потерять его не должны. У него большой кусок работы. И эту работу надо усилить. Это что-то сродни контроля за правоохранительными органами. Благо, что не я инициировал этот общественный совет при МВД, а сами милиционеры, милиция. Молодцы. Но, я думаю, этот общественный совет, его полномочия и функции надо сделать более широкими. Может быть, даже усилив этот совет. Наверное, добавив туда людей. Чтобы это был такой общественный совет с контрольными функциями между общественностью и правоохранительными органами, с контрольными функциями за правоохранительными органами, возможно.

Что касается Давыдько, я думаю, его статус надо повышать. И рассмотреть вопрос, внести предложение о его направлении в Совет Республики сенатором. Это усилит его позиции. Я не исключаю, что и Павел Изотович Якубович сможет там работать. Нам очень нужны опытные люди.

Что касается Юрия Козиятко, он уже был членом Совета Республики, и опыт у него также приличный. Главное, что это надежные люди – все трое, в том числе и Козиятко, тем более, Козиятко, по-моему, военный человек. Это тоже немаловажно, потому что люди, которые когда-то одевали погоны – это хорошие, достойные люди, крепкие люди. Нам как раз этих людей порой не хватает. Поэтому надо подумать, где будет работать Козиятко – молодой человек еще, на котором, образно говоря, можно пахать и пахать.