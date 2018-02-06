Иван Эйсмонт: «Задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным, как по картинке»

Новости Беларуси. 6 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в отношении некоторых ведущих республиканских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ. Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук.

Иван Эйсмонт, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси:

Задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным, как по картинке, так и по содержанию, сделать его смотрибельным, сделать его конкурентоспособным по сравнению с телеканалами соседних стран. В этом направлении мы будем двигаться.