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Иван Эйсмонт: «Задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным, как по картинке»

06 февраля 2018 13:46
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Новости Беларуси. 6 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в отношении некоторых ведущих республиканских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Эйсмонт: «Задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным, как по картинке»-1

Глава государства согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ. Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук.

Иван Эйсмонт, председатель Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси:
Задача главой государства поставлена сделать наше телевидение современным, как по картинке, так и по содержанию, сделать его смотрибельным, сделать его конкурентоспособным по сравнению с телеканалами соседних стран. В этом направлении мы будем двигаться.

# общество # Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси # Иван Эйсмонт

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