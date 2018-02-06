Евросоюз и Беларусь обсудят перспективы экономического сотрудничества на форуме в Германии

Новости Беларуси. Евросоюз и Беларусь обсудят перспективы экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 февраля во Франкфурте-на-Майне открывается масштабный финансовый форум. Он соберет десятки представителей крупнейших белорусских и немецких компаний, международных финансовых институтов, а также официальных структур.

Во время двустороннего форума планируется презентовать потенциал нашей страны. В первую очередь, для промышленной кооперации, инноваций, а также в сфере финансирования и страхования во внешней торговле.