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Евросоюз и Беларусь обсудят перспективы экономического сотрудничества на форуме в Германии

06 февраля 2018 07:44
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Новости Беларуси. Евросоюз и Беларусь обсудят перспективы экономического сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз и Беларусь обсудят перспективы экономического сотрудничества на форуме в Германии-1

6 февраля во Франкфурте-на-Майне открывается масштабный финансовый форум. Он соберет десятки представителей крупнейших белорусских и немецких компаний, международных финансовых институтов, а также официальных структур.

Во время двустороннего форума планируется презентовать потенциал нашей страны. В первую очередь, для промышленной кооперации, инноваций, а также в сфере финансирования и страхования во внешней торговле.

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт

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