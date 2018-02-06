Досрочное голосование на местных выборах стартует через неделю. На каких избирательных участках оно не проводится?

Новости Беларуси. Ровно неделя остается до начала досрочного голосования на местных выборах в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно пройдет с 13 по 17 февраля включительно.

До 7 февраля участковые комиссии уведомят избирателей о времени и месте, где можно сделать свой выбор. Напомним, оно не проводится на избирательных участках в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медпомощь в стационаре, для граждан, отбывающих наказание в виде ареста, а также находящихся в лечебно-трудовых профилакториях.