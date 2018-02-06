Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля

Новости Беларуси. Участковые избиркомы Минщины готов к досрочному голосованию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, оно начинается ровно через неделю – 13 февраля.

Сейчас члены комиссий высылают избирателям специальные повестки, в которых содержится информация о месте и времени голосования. Это делается для того, чтобы человек, который имеет право голоса, знал, каким образом воспользоваться своим конституционным правом. К тому же избиратели могут обратиться на участки за информацией о наличии своей фамилии в списках для голосования.

Оксана Таранда, секретарь Минской областной избирательной комиссии по выборам в местные Советы депутатов:

До 7 февраля участковые избирательные комиссии должны проинформировать граждан об участках для голосования, где они смогут принять участие в выборах. Для этого информационные материалы будут розданы гражданам путем размещения их в почтовых ящиках или вручения избирателям лично. На каждую семью предполагается получение или размещение одного извещения.