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Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля

06 февраля 2018 14:36
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Новости Беларуси. Участковые избиркомы Минщины готов к досрочному голосованию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, оно начинается ровно через неделю – 13 февраля.

Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля-1

Сейчас члены комиссий высылают избирателям специальные повестки, в которых содержится информация о месте и времени голосования. Это делается для того, чтобы человек, который имеет право голоса, знал, каким образом воспользоваться своим конституционным правом. К тому же избиратели могут обратиться на участки за информацией о наличии своей фамилии в списках для голосования.

Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля-4

Оксана Таранда, секретарь Минской областной избирательной комиссии по выборам в местные Советы депутатов:
До 7 февраля участковые избирательные комиссии должны проинформировать граждан об участках для голосования, где они смогут принять участие в выборах. Для этого информационные материалы будут розданы гражданам путем размещения их в почтовых ящиках или вручения избирателям лично. На каждую семью предполагается получение или размещение одного извещения.

Участковые избиркомы готовы к досрочному голосованию в местные Советы, которое начнётся 13 февраля-7

Досрочное голосование проводится с 13 по 17 февраля включительно.

Оно не проводится на избирательных участках закрытого типа. Имеются в виду больницы, санатории, дома отдыха и так далее. Всего на Минщине организован 991 участок. Те, которые включены в процесс досрочного голосования, до 12 февраля получат бюллетени.

# Фотофакт # Оксана Таранда # Выборы депутатов в местные Советы

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