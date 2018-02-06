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«Какие бы ни были хорошие люди, нужны перемены». Президент Беларуси о кадровых назначениях 6 февраля

06 февраля 2018 13:35
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 6 февраля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются некоторых ведущих республиканских средств массовой информации.

Глава государства согласовал назначение Игоря Луцкого генеральным директором телеканала СТВ. Назначены новые руководители Белтелерадиокомпании и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Их будут возглавлять соответственно Иван Эйсмонт и Дмитрий Жук.

«Какие бы ни были хорошие люди, нужны перемены». Президент Беларуси о кадровых назначениях 6 февраля-1

Как не раз подчеркнул Александр Лукашенко, прежние руководители – очень достойные и про них нельзя забывать. Стране нужны опытные люди: управленцы и журналисты. Перед новыми руководителями задачи тоже непростые – нужно менять и качество, и внутреннее содержание, и внешнюю форму. При этом использовать тот потенциал, который уже накоплен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается нового назначения и причин. Какие бы ни были хорошие люди, нужны перемены. Это естественно. Поэтому я очень надеюсь, что с приходом вас, людей, не понаслышке знающих те направления, которые вам предстоит возглавлять, вы их кардинально измените, если это необходимо. Но спокойно, без революционных ломок, без каких-то кадровых надломов. Выбирайте все лучшее и действуйте. Но ни в коем случае не давайте творческим коллективам спать. Надо менять и качество, и внутреннее содержание, и внешнюю форму. Всё нужно менять, нужно двигаться вперед, используя тот потенциал, который накоплен.

# общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

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