«Какие бы ни были хорошие люди, нужны перемены». Президент Беларуси о кадровых назначениях 6 февраля

Как не раз подчеркнул Александр Лукашенко, прежние руководители – очень достойные и про них нельзя забывать. Стране нужны опытные люди: управленцы и журналисты. Перед новыми руководителями задачи тоже непростые – нужно менять и качество, и внутреннее содержание, и внешнюю форму. При этом использовать тот потенциал, который уже накоплен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается нового назначения и причин. Какие бы ни были хорошие люди, нужны перемены. Это естественно. Поэтому я очень надеюсь, что с приходом вас, людей, не понаслышке знающих те направления, которые вам предстоит возглавлять, вы их кардинально измените, если это необходимо. Но спокойно, без революционных ломок, без каких-то кадровых надломов. Выбирайте все лучшее и действуйте. Но ни в коем случае не давайте творческим коллективам спать. Надо менять и качество, и внутреннее содержание, и внешнюю форму. Всё нужно менять, нужно двигаться вперед, используя тот потенциал, который накоплен.