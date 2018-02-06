Коллективу СТВ представили нового руководителя

Новости Беларуси. Игорь Луцкий в неформальной обстановке пообщался с новыми коллегами, обозначил основные направления дальнейшего развития телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я бывал здесь, и в этой студии, в другой должности. И, конечно же, я смотрел по-другому на то, что здесь происходит. Теперь хозяйским взглядом нужно будет все окинуть, посмотреть. Я думаю, что при поддержке наших учредителей, главы государства, мы сможем сделать канал ярче.

СТВ в эфире уже 17 лет, 13 из которых телеканал возглавлял Юрий Козиятко. Его зрители знают ведущим и автором цикла программ «Другая страна», информационно-политической программы «Картина мира», практикующим журналистом.