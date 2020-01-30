Кадровый четверг. Какие задачи поставил Президент Беларуси перед назначенцами

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Это серьезный приоритет нашей страны и в экономике, и в геополитике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Да и на уровне простых человеческих отношений, что показал пример последних дней, когда наша страна просто не могла остаться в стороне от непростой ситуации, с которой столкнулась Поднебесная.

Повод для разговора о наших отношениях с мировым гигантом – назначение в дипломатическом корпусе. Николай Снопков возглавит белорусскую миссию в крупнейшем государстве планеты. Это не единственное кадровое решение главы государства 30 января. Обновления и в Администрации Президента, и в местной вертикали власти, в и промышленном секторе. Подробности у корреспондента Юлии Банановой. Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая На место Снопкова назначен Валерий Бельский. До сегодняшнего дня он возглавлял институт экономики Академии наук.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень большое значение будут иметь экспертные ваши оценки вносимых на рассмотрение Президента проектов нормативно-правовых актов, заключений в сфере экономики. Администрация Президента – штаб политический, но из штаба экономического (а правительство – это экономический штаб Президента) через Администрацию, как и из силового блока, поступают все документы Президенту. И мышь не должна проползти. Главное поручение от главы государства – обеспечить аналитическую поддержку работы правительства и госорганов. Резонно предположить, что прежде всего это коснется экономических вопросов.

Валерий Бельский, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Эти решения должны быть направлены на стимулирование экономического роста, усиление благосостояния белорусского народа, повышение социальной защищенности нашего населения и обеспечение дальнейшего прогресса нашего государства, устойчивого его развития. Изменения произошли и в руководящем составе Управделами Президента. Геннадий Богдан теперь заместитель руководителя ведомства, Игорь Кудревич займет должность директора Департамента по гуманитарной деятельности. Подразделение отвечает в том числе и за оказание-получение гуманитарной помощи из-за рубежа, поэтому работа структуры нуждается в корректировании.

Александр Лукашенко:

Почему я замкнул на себя этот департамент? Во-первых, мы не могли отказаться от гуманитарной помощи из-за рубежа, а мы чернобыльская республика. И детишкам помогали, и чернобыльцам помогали. Затем эта гуманитарная помощь расширилась.

Но что я заметил лет 20 тому назад (может, даже больше), когда пришлось это на себя замкнуть – гуманитарной деятельностью у нас больше всего занималась оппозиция. Они в течение одного года стали богатыми. Они здесь ходили по этим улицам, гвалтом кричали. Откуда деньги? Стали изучать – Комитет госбезопасности занимался – ба, да это же гуманитарная помощь! И тогда я взял под контроль этот вопрос в плане того, что, если гуманитарная помощь направляется в страну чернобыльцам – она должна дойти до чернобыльцев. И мы должны получить ответный сигнал. И такую гуманитарную помощь мы освобождали от всяких налогов. Если старикам, больным, немощным – по назначению – мы освобождали. Если это на политическую оппозиционную деятельность, то это должно быть так и прописано. И это не гуманитарная помощь, и она не может быть освобождена, как для инвалидов и немощных людей, от налогов.

Обновляется и местная вертикаль власти. На этой неделе повышенное внимание к северному региону. Буквально на днях Президент подробно изучил состояние дел области в аграрной сфере, а сегодня давал поручения новому мэру Витебска. Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл» Этот пост оставался вакантным после того, как предыдущий градоначальник был избран депутатом Палаты представителей. Вадим Зарянкин до сегодняшнего назначения возглавлял областной комитет Госконтроля. Витебск знают и любят не только белорусы. На международные фестивали ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего мира. Визитная музыкальная карточка страны не должна разочаровывать ни гостей, ни местных жителей.

Вадим Зарянкин, председатель Витебского горисполкома:

Много сделано и моими предшественниками-губернаторами. Надо развивать то богатство, которое уже создано. Совершенствовать инфраструктуру социальную города, делать так, чтобы было в нем удобно жить гражданам, гостям нашей республики.

«Западные ворота» страны – Брест – в год тысячелетия заметно похорошел и преобразился. Обновили дороги, построили «Западный обход», открыли новые поликлиники, детские сады. Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста Но город продолжает развиваться, нужны свежие решения и идеи. За их реализацию в Московском районе теперь отвечает Андрей Филанович. Район самый молодой и динамично развивающийся, в его границах проживает две трети брестчан.

Андрей Филанович, глава администрации Московского района Бреста:

Основные сейчас стройки производятся в Московском районе Бреста. Строится жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В соответствии с поручением строительство медицинского комплекса на 1100 посещений в смену. Плюс работа с предприятиями, в том числе теми, которые находятся в не совсем хорошем финансовом состоянии.

Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко Воспитывать патриотов и повышать уровень образования в Витебском государственном университете теперь будет Валентина Богатырева. С 30 января она ректор этого ВУЗа. Кузница кадров не только для города – области и даже республики.

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного им. Машерова:

Витебск – это культурная столица. Поэтому сегодня перед университетом стоит задача быть не только образовательной площадкой научно-исследовательской, а самое главное – воспитывать настоящих патриотов и региона, и всей нашей страны в целом.