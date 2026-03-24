Новости по тегу #Андрей Лис

Как подчеркивают парламентарии, приоритеты остаются неизменными: укрепление суверенитета и безопасности страны, поддержка национальной экономики, развитие социальной сферы.
В современном мире дроны это не только вспомогательный инструмент разведки. Беспилотники превратились в полноценные боевые единицы, малобюджетные FPV-дроны показали свою эффективность в нанесении ударов по бронетехнике, складам и даже в психологическом воздействии на противника.
Законопроект об ответственности за использование БПЛА депутаты планируют рассмотреть до завершения текущей сессии. Принятым законом предлагается внести изменения в ряд документов, в том числе и Уголовный кодекс.
Только в 2024 году от жителей столичного региона поступило порядка 7,5 тысяч обращений. Многие связаны с работой ЖКХ. Не теряют актуальности и вопросы землеустройства.
Книгу «Неизвестные страницы войны открывают депутаты белорусского парламента» презентовали в Минске.
Предполагается, что, имея базовые навыки, окончив несколько курсов по выбранной специальности, молодые механизаторы смогут принимать непосредственное участие в посадке и уборке урожая.
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