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Новости по тегу #Андрей Лис

Депутаты Палаты представителей рассмотрели 4 законопроекта – какие новации ожидают белорусов
24 марта 2026 16:40

Депутаты Палаты представителей рассмотрели 4 законопроекта – какие новации ожидают белорусов

Полёт дронов в Беларуси запрещён? Узнали, кто и на каких условиях может пользоваться БПЛА
22 июня 2025 18:37

Полёт дронов в Беларуси запрещён? Узнали, кто и на каких условиях может пользоваться БПЛА

За незаконные ввоз, изготовление и эксплуатацию БПЛА может грозить до 2 лет лишения свободы
17 июня 2025 11:06

За незаконные ввоз, изготовление и эксплуатацию БПЛА может грозить до 2 лет лишения свободы

На заседании в Миноблисполкоме обсудили вопросы реализации Директивы №2
26 апреля 2025 17:01

На заседании в Миноблисполкоме обсудили вопросы реализации Директивы №2

Сергеенко: нельзя научить патриотизму, патриота нужно воспитать
22 апреля 2025 17:50

Сергеенко: нельзя научить патриотизму, патриота нужно воспитать

Сесть за руль комбайна в 17 лет – Палата представителей рассмотрела законопроект о дорожном движении
10 января 2025 16:56

Сесть за руль комбайна в 17 лет – Палата представителей рассмотрела законопроект о дорожном движении

Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии
28 июня 2024 17:16

Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии

В 2023-м в Миноблисполком поступило на 10% меньше обращений граждан по сравнению с 2022 годом
18 апреля 2024 18:03

В 2023-м в Миноблисполком поступило на 10% меньше обращений граждан по сравнению с 2022 годом

Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах
09 декабря 2022 15:26

Мощи Фабиана Малишевского перезахоронили в Столбцах

«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям
12 сентября 2022 13:51

«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета
03 сентября 2021 14:33

«Мы изменились в лучшую сторону». В Минской области награждают лучших сотрудников Следственного комитета

«Каждому такому факту даётся правовая оценка». Житель Жодино обвиняется в поджоге здания прокуратуры
15 февраля 2021 14:16

«Каждому такому факту даётся правовая оценка». Житель Жодино обвиняется в поджоге здания прокуратуры