Президент провёл встречу с Кочановой, Сергеенко и Шейманом: какие темы обсудили

Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и управляющим делами Президента Виктором Шейманом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главу государства интересовали кадровые вопросы, работа госорганов по своим направлениям как в решении текущих задач, так и на перспективу. Особый акцент был сделан на необходимости согласованных действий в работе госорганов, обеспечении преемственности, особенно с учетом произошедших недавно кадровых назначений.

На встрече также обсудили некоторые организационные вопросы, на которых необходимо сконцентрировать внимание в предстоящий период. При этом учитывать происходящие социально-экономические и политические процессы.