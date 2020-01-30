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Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл»

30 января 2020 14:08
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Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления местной вертикали власти произошли в Витебске и Бресте. Кроме того, Президент поделился, что для него лично значат эти города.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Витебск – город красивый, хороший, удобный, но непростой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей – от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей. Я очень жду, что (и так там немало сделано), чтобы мы не остановили этот процесс, и Витебск был еще краше.

Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошел, когда я служил в армии в пограничных войсках. Поэтому для меня так сложилось, что все города имеют определенное значение, уже об этом говорил не единожды.

Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл»-4

# Год малой родины # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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