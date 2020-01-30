Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Витебск – город красивый, хороший, удобный, но непростой. И не только потому, что там международный конкурс проходит, а потому, что это, можно сказать, чисто славянский город. Больше в мире нет таких городов, как Витебск. Образцово славянский город, где нашли свое место представители всех национальностей – от евреев до русских, я уже не говорю о белорусах. Поэтому этот город и должен остаться оплотом вот этой толерантности и умения строить жизнь со всеми группами разных национальностей. Я очень жду, что (и так там немало сделано), чтобы мы не остановили этот процесс, и Витебск был еще краше.

Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошел, когда я служил в армии в пограничных войсках. Поэтому для меня так сложилось, что все города имеют определенное значение, уже об этом говорил не единожды.