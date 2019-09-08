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Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста

08 сентября 2019 17:37
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Новости Беларуси. Возраст городов принято считать по дате первого упоминания в письменных источниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Для Бреста, точнее Берестья, это 1019 год. В «Повести временных лет» он называется крупным, хорошо укрепленным поселением. Раньше упоминаются только Полоцк, Витебск, Туров и Волковыск.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-1

А еще Брест первым среди белорусских городов получил право на самоуправление. В Бресте была основана первая в Беларуси типография. В Бресте открылся первый на нашей территории монетный двор. Брест первым принял на себя удар фашистских оккупантов.

Сегодня Брест продолжает отмечать первое тысячелетие. А еще в Бресте невероятно вкусные стейки, но это уже детали.

О пятом белорусском городе с тысячелетней историей – Евгений Пустовой.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-4

Город – птица, летящая сквозь века. Птица феникс, возродившаяся после всех мировых войн. Из невесомости, может, и незаметно, но с высоты птичьего полета видно: к 1000-летию Брест преобразился.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-7

Построено и реконструировано два десятка объектов. А у железнодорожной гавани появился новый сосед – современный автовокзал. По пути во второе тысячелетие гордиев узел транспортных проблем разрубили с помощью развязки Западный обход.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-10

Это уникальный объект для Беларуси. По полностью монолитному путепроводу первым на автобусе проехался Президент. Восьмой стройтрест, белорусский цемент и местные строители. По такой же технологии умельцы из Бреста возводили БелАЭС.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-13

Теперь Брест станет быстрее двигаться. В пробках жители микрорайонов областного центра порой стояли часами: автодороги в пяти местах перерезали железнодорожные пути. Но вот перерезана красная ленточка и дан зеленый свет развитию транспортной инфраструктуры города.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-16

В приграничном Бресте первая в Беларуси свободная экономическая зона – еще и поэтому такой трафик. Проблемы решил первый в стране уникальный мост.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-19

Западный обход соединил противоположные микрорайоны Бреста и разгрузил центр. Мост стоимостью 130 миллионов объединил решение двух вопросов: экологического и экономического.

Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста»

«Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей

Главное – комфорт для людей. Поэтому ещё в начале встречи глава государства поинтересовался не только урожаем в области – а здешние аграрии, как и строители, в шапку не спят, – но и тем, как поступили с горожанами, которых отселили в процессе строительства моста. Снесли же 19 домов – жилье 25 семей.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-22

Через западные ворота ЕАЭС проходят пути из Европы в Россию и дальше в Китай, из Украины – в Прибалтику. А значит, интенсивность движения поездов и автопоездов только увеличится.

Александр Лукашенко: если строительная организация хромает, то виновато начальство

Ведь белорусский путь развития предлагает самую безопасную дорогу для перевозчиков.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-25

100 тысяч тонн бетона, залитого на 2,5 километра, удерживают боле 1000 балок. Удержать на плаву государственные тресты и всю отрасль в свое время было нелегко. Теперь – время собирать экспортные заказы и наводить мосты в других странах.

Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-28

Об историческом событии среди экспонатов Дворца Независимости будет напоминать этот подарок.

Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-31

Но когда говорят о мужестве, вспоминают Брестскую крепость; когда говорят об испытаниях, вспоминают Брестскую крепость; когда говорят о жизнях, отданных за нашу землю, вспоминают Брестскую крепость.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-34

Президент отклонился от плотного графика, чтобы поклониться всем тем, кто дал возможность Бресту оставаться Брестом.

Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о Бресте: «Я приехал домой»

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-37

Евгений Пустовой, корреспондент:
Древнейший город Беларуси, первым получивший Магдебургское право и открывший первую типографию на территории современной Беларуси. Вся тысячелетняя история Бреста вместилась на этом пятачке.

Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста-40

Подарок, достойный тысячелетнего юбиляра, – Брестская Библия. Спустя пять сотен лет вечная книга вернулась на малую родину, чтобы Брест жил не в веках, но уже в тысячелетиях.

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# К 1000-летию города Бреста # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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