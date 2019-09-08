Западный обход, карнавал и приезд Президента: чем запомнится празднование миллениума Бреста

Новости Беларуси. Возраст городов принято считать по дате первого упоминания в письменных источниках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для Бреста, точнее Берестья, это 1019 год. В «Повести временных лет» он называется крупным, хорошо укрепленным поселением. Раньше упоминаются только Полоцк, Витебск, Туров и Волковыск.

А еще Брест первым среди белорусских городов получил право на самоуправление. В Бресте была основана первая в Беларуси типография. В Бресте открылся первый на нашей территории монетный двор. Брест первым принял на себя удар фашистских оккупантов. Сегодня Брест продолжает отмечать первое тысячелетие. А еще в Бресте невероятно вкусные стейки, но это уже детали. О пятом белорусском городе с тысячелетней историей – Евгений Пустовой.

Город – птица, летящая сквозь века. Птица феникс, возродившаяся после всех мировых войн. Из невесомости, может, и незаметно, но с высоты птичьего полета видно: к 1000-летию Брест преобразился.

Построено и реконструировано два десятка объектов. А у железнодорожной гавани появился новый сосед – современный автовокзал. По пути во второе тысячелетие гордиев узел транспортных проблем разрубили с помощью развязки Западный обход.

Это уникальный объект для Беларуси. По полностью монолитному путепроводу первым на автобусе проехался Президент. Восьмой стройтрест, белорусский цемент и местные строители. По такой же технологии умельцы из Бреста возводили БелАЭС.

Теперь Брест станет быстрее двигаться. В пробках жители микрорайонов областного центра порой стояли часами: автодороги в пяти местах перерезали железнодорожные пути. Но вот перерезана красная ленточка и дан зеленый свет развитию транспортной инфраструктуры города.

В приграничном Бресте первая в Беларуси свободная экономическая зона – еще и поэтому такой трафик. Проблемы решил первый в стране уникальный мост.

Западный обход соединил противоположные микрорайоны Бреста и разгрузил центр. Мост стоимостью 130 миллионов объединил решение двух вопросов: экологического и экономического. Президент открыл Западный обход: «Это не просто дорога. Это здоровье жителей Бреста» «Наши строители всё могут построить». Александр Лукашенко оценил работу брестских мостостроителей Главное – комфорт для людей. Поэтому ещё в начале встречи глава государства поинтересовался не только урожаем в области – а здешние аграрии, как и строители, в шапку не спят, – но и тем, как поступили с горожанами, которых отселили в процессе строительства моста. Снесли же 19 домов – жилье 25 семей.

Через западные ворота ЕАЭС проходят пути из Европы в Россию и дальше в Китай, из Украины – в Прибалтику. А значит, интенсивность движения поездов и автопоездов только увеличится. Александр Лукашенко: если строительная организация хромает, то виновато начальство Ведь белорусский путь развития предлагает самую безопасную дорогу для перевозчиков.

100 тысяч тонн бетона, залитого на 2,5 километра, удерживают боле 1000 балок. Удержать на плаву государственные тресты и всю отрасль в свое время было нелегко. Теперь – время собирать экспортные заказы и наводить мосты в других странах. Президент о строительстве аккумуляторного завода в Бресте: «Это того не стоит, чтобы гнобить людей и гадить экологию»

Об историческом событии среди экспонатов Дворца Независимости будет напоминать этот подарок. Васильки для Президента. Автор копии креста Ефросиньи Полоцкой сделал подарок Александру Лукашенко

Но когда говорят о мужестве, вспоминают Брестскую крепость; когда говорят об испытаниях, вспоминают Брестскую крепость; когда говорят о жизнях, отданных за нашу землю, вспоминают Брестскую крепость.

Президент отклонился от плотного графика, чтобы поклониться всем тем, кто дал возможность Бресту оставаться Брестом. Александр Лукашенко поделился личными воспоминаниями о Бресте: «Я приехал домой»