Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая

Новости Беларуси. Кадровый четверг во Дворце Независимости выдался насыщенным на нестандартные решения. Пожалуй, самое громкое назначение 30 января – имя нового представителя нашей страны в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настраивая на работу нового посла, Александр Лукашенко заметил: продвигать наши интересы в Поднебесной Николаю Снопкову будет проще, чем любому другому дипломату. Дело в том, что у руководителя дипмиссии сложились отличные отношения с главой Китая и многими чиновниками. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты. К тому же Беларусь – важная составляющая «Шелкового пути XXI века».