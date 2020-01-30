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Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая

30 января 2020 18:48
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Новости Беларуси. Кадровый четверг во Дворце Независимости выдался насыщенным на нестандартные решения. Пожалуй, самое громкое назначение 30 января – имя нового представителя нашей страны в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая-1

Николаю Снопкову поставлена задача совершить настоящий прорыв в отношениях между стратегическими партнерами.

Президент Беларуси: «Китай – это серьёзный приоритет нашей страны»

Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая-4

Настраивая на работу нового посла, Александр Лукашенко заметил: продвигать наши интересы в Поднебесной Николаю Снопкову будет проще, чем любому другому дипломату. Дело в том, что у руководителя дипмиссии сложились отличные отношения с главой Китая и многими чиновниками. Наши страны реализуют масштабные совместные проекты. К тому же Беларусь – важная составляющая «Шелкового пути XXI века».

Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая-7

Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Китае:
Задача, как всегда, простая и глубокая: обозначенные Президентом высочайшего политического уровня взаимоотношения поставить на мощный фундамент глубокого экономического и торгового сотрудничества.

Николай Снопков о назначении послом в Китай: задача, как всегда, простая и глубокая-10

# Беларусь-Китай # Николай Снопков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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