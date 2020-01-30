Александр Лукашенко: «Атлант» меня давно напрягал. У вас там с финансами несладко

Новости Беларуси. Если местным управленцам предстоит решать вопросы промышленности на достаточно больших территориях, то Дмитрию Соколовскому и Алексею Римашевскому поставлена задача вывести на новую высоту отдельно взятые предприятия «Атлант» и МЗКТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специализации у заводов разные, но цель одна – научиться отстаивать свои интересы в условиях жесткой конкуренции на внешних рынках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Завод надо сохранить. Это очень интересный завод с точки зрения наукоемкости. Большая наука на этом заводе. Вы научились конкурировать, многие вещи производите такие, которые производят две-три страны в мире. И мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других, тогда купят. Работать с затратами. Вы видите, какая война идет сегодня за энергоресурсы у нас. Их хватает в мире, но у нас вот такой период. Поэтому надо научиться экономить.

«Атлант» меня давно напрягал. Когда я получил последнюю информацию о том, что у вас там с финансами несладко – а вы ведь занимались финансами – я понял, что, наверное, надо что-то делать с «Атлантом». Разговоры типа того, что на рынке тяжело, конкуренция, кто-то заполонил что-то в России и так далее – это всем понятно. Наша страна вся такая, реальный сектор экономики, начиная от техники. Легковых машин в мире море – конкуренция. Грузовиков тоже море. Тракторов тоже море. И мы как-то конкурировали раньше, а сегодня кое-кто руки опустил, в том числе и на «Атланте».

Оба руководителя будут на своем месте: они отлично знакомы с производством. Дмитрий Соколовский, например, опытный финансист и был на «Атланте» «вторым лицом» – занимал должность заместителя генерального. Руководитель МЗКТ тоже человек на заводе не чужой. Заместитель главного инженера по подготовке производства как никто другой знает все технологические нюансы и сильные стороны продукции. Самое сложное – в условиях, когда «сжимается» российский рынок, найти новых надежных партнеров.

Алексей Римашевский, генеральный директор Минского завода колесных тягачей:

Мы вынуждены диверсифицировать, искать новые рынки и делать новые образцы техники, продвигать их на новые рынки.